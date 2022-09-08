Sancaktepe’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı













Kaza, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CKZ 911 plaka Mitsubishi marka Nuran Büyük (41) yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücü Nuran Büyük'ü ve araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu Mustafa Büyük'ü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay mahaline polis ve ambulans ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline sağlık personelleri yaralılara olay mahalinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kaza konusu ile ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle trafik ara ara durma noktasına geldi.Kazada yaralıları otomobilden çıkaran vatandaşlardan Yusuf Togun, “Ben 100 metre gerisindeydim. Sürücü çukurdan kaçabilmek için bir anda sol yaptı. Tırlara giriyordu, direksiyonu toparladı. Kaldırıma nasıl vurduysa son olarak çimenlere doğru taklayı gördük. Burada çalışan 2-3 arkadaşla birlikte koştuk. Camı kırdık. Arka camdan yaralıları biz çıkardık. Ambulansı aradık. Şu an durumlar iyi. Araçta 1'i çocuk, biri anne toplam 2 kişi vardı” dedi.Vatandaşlardan Engin Aktaş ise “Bayan arkadaş şuradan gelirken orada çukura girmemek için direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Buradan düşüyor. Benim istasyonum yakındı. Arkadaş düşerken koştum geldim. 1 çocuk, 1 tane genç bayan arkadaş burada yaralıydı. Bayan olan arkadaş ağır yaralıydı.“ ifadelerini kullandı.