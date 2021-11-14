Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var

İstanbul Sancaktepe’de bu sabah kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerine arkasına geçen otomobilin kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenildi.
Paşaköy Caddesi üzerinden Pendik yönüne giden Hasan Kalaycı yoğun sis nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp bariyerine arkasına geçti.
Çarpışmanın etkisiyle birçok kez takla atan otomobil yol dışında ters şekilde durabildi. Feci kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yoldaki yoğun sis nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alıp sürücüleri uyarıyor.