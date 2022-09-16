Şanghay Zirvesine damga vuran kare













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere dün geldiği Semerkant kentinde ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedî Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.Erdoğan komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Erdoğan'ın ayrıca gezi sırasında Putin ile ayaküstü samimi sohbeti dikkat çekti. Liderler bundan sonra komplekste incelemelerde bulundu.