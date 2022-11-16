Sanica halka hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?

SANİCA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN YAPILACAKTIR?

SANİCA HALKA ARZ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Sanica Isı tarafından yapılan halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı yanıt aldı. Yaşanan gelişme sonrasında birçok kişi halka arzla ilgili detayları araştırmaya başladı.Toplamda 54 ülkeye, ihracat yapılan Sanica Isı'nın halka arz işlemi Gedik Yatırım liderliğinde ve İntegral Yatırım eş liderliğinde, 34 aracı kurumun olduğu konsorsiyum aracılığı ile yapılacak.Sanica Isı 40 milyon TL nominal değerindeki payların halka arzı, 15-18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemi ile, pay başına 20,03 sabit fiyattan talepleri alacak. Halka arz tamamlandıktan sonra Sanica Isı paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.