Sanica Isı tarafından yapılan halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı yanıt aldı. Yaşanan gelişme sonrasında birçok kişi halka arzla ilgili detayları araştırmaya başladı.
Finans
16 Kasım 2022 - 10:39
Sanica halka hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?
Sanica Isı'nın halka arzını açıklaması sonrasında ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Birçok kişi halka arzın hangi bankalarla yapılacağı ve ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. Peki, Sanica Isı halka arzı hangi tarihte, hangi fiyattan halka arz edilecek? İşte, Sanica Isı halka arzla ilgili merak edilenler...
Finans
16 Kasım 2022 - 10:39
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