GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 11:57

Şanlıurfa'da 7 katlı bina girişindeki doğal gaz patladı: 5 yaralı!

Şanlıurfa merkeze bağlı Bahçelievler mahallesindeki 7 katlı bir binanın girişinde bulunan bir iş yerine doğal gazın patlaması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 11:57
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Şanlıurfa'da 7 katlı bina girişindeki doğal gaz patladı: 5 yaralı!


Şanlıurfa'nın merkezine bağlı Bahçelievler mahallesinden doğal gaz patlaması yaşandığına dair bir ihbar alındı. Patlamanın hemen ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması

5 KİŞİ YARALANDI



7 katlı binanın giriş katındaki işyerinde meydana gelen patlama binada hasara yol açarken binada yaşayan 5 kişinin patlamadan etkilenerek yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaparken daha sonra ambulanslara alınan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması

Bina çevresinde kontrolü sağlayan ekipler ise binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdiler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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