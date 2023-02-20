Şanlıurfa'da 7 katlı bina girişindeki doğal gaz patladı: 5 yaralı!







5 KİŞİ YARALANDI







Şanlıurfa'nın merkezine bağlı Bahçelievler mahallesinden doğal gaz patlaması yaşandığına dair bir ihbar alındı. Patlamanın hemen ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.7 katlı binanın giriş katındaki işyerinde meydana gelen patlama binada hasara yol açarken binada yaşayan 5 kişinin patlamadan etkilenerek yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaparken daha sonra ambulanslara alınan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Bina çevresinde kontrolü sağlayan ekipler ise binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdiler.