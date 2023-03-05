Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü! Ses gelen enkaza ekipler yönlendirildi..













ENKAZ ALTINDAN SES GELDİĞİ BİLDİRİLDİ

Deprem felaketinden etkilenen illerimizden birisi olan Şanlıurfa'da deprem sırasında ağır hasar alan 6 katlı bir bina yıkıldı ve bölgeye ekip sevk edildi. 6 Şubat'ta gerçekleşen ve Kahramanmaraş merkez olarak açıklanan depremde Şanlıurfa da büyük hasar alan iller arasında yer aldı. Merkeze bağlı Haliliye ilçesinde bulunan ve depremde ağır hasar alan 6 katlı bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Bölgede AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri seferber olurken bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri konuşlandırıldı.Enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken enkaz altından yaralı vatandaşların bulunduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklama ise Şanlıurfa belediye Başkanı'ndan geldi. Zeynel Abidin Beyazgül, olaya ilişkin açıklama yaparken şu ifadeleri kulandı: "Ağır hasarlı bir bina. Önlemler alındı. Bir iki kişi olabilir. Canlı organizma varlığına dair hala bir kanıt yok. Bina boşaltıldı. . Yaşıyor olma ihtimaline karşılık olarak arama çalışmaları sürüyor. Bina yıkılan binalardan biriydi. Çevredeki binalar da ağır hasar gördü. Binaya giriş yasaklandı. Muafiyet vermeleri gerekir. Yasal formaliteler tamamlandıktan sonra imha edilecektir. Yaralanan kimse serbest bırakılmadı, ancak ekipler biri hakkında konuştu. Çevredeki binalar boşaltıldı. Binaların hasar gördüğü yerlere güvenlik şeritleri yerleştirildi."