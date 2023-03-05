Deprem felaketinden etkilenen illerimizden birisi olan Şanlıurfa'da deprem sırasında ağır hasar alan 6 katlı bir bina yıkıldı ve bölgeye ekip sevk edildi. 6 Şubat'ta gerçekleşen ve Kahramanmaraş merkez olarak açıklanan depremde Şanlıurfa da büyük hasar alan iller arasında yer aldı. Merkeze bağlı Haliliye ilçesinde bulunan ve depremde ağır hasar alan 6 katlı bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Bölgede AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri seferber olurken bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri konuşlandırıldı.
GÜNDEM
05 Mart 2023 - 16:47
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü! Ses gelen enkaza ekipler yönlendirildi..
Şanlıurfa'da ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü. Ses geldiği bildirilen enkaz için arama çalışmaları başlatıldı. Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.
GÜNDEM
05 Mart 2023 - 16:47