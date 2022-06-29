casino siteleritarafbet
YAŞAM
29 Haziran 2022 - 10:54
Güncelleme: 29 Haziran 2022 - 11:01

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 ölü

Şanlıurfa'da meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
29 Haziran 2022 - 10:54
Güncelleme: 29 Haziran 2022 - 11:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 ölü


Şanlıurfa'da feci kaza 

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza Şanlıurfa'da meydana geldi.



Gelen bilgiler göre 42 yaşındaki Mehmet Ali Moğul'un sürücüsü olduğu özel otomobil Şanlıurfa-Mardin karayolunda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan yol bilgilendirme tabelasına çarptı. 

3 ölü

Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve 112 sağlık personeline haber verdi. Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler kazada yaralanan 40 yaşındaki Mustafa Moğul, 47 yaşındaki Ebubekir Moğul ve 50 yaşındaki Ayhan Timur'u yapılan ilk yardım sonrasında hastanetye kaldırdı. Ancak hastanede ki tüm çabalara rağmen 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak araçtan ayrıldığı görüldü.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi
Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi
Katilin bulunduğu yer şok etti
Katilin bulunduğu yer şok etti
Son Haberler
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı
Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi
Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi
Katilin bulunduğu yer şok etti
Katilin bulunduğu yer şok etti
Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?
Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram açıklaması
Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor
Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor
Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev
Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev