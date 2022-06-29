Şanlıurfa'da feci kaza! 3 ölü

Şanlıurfa'da feci kaza 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza Şanlıurfa'da meydana geldi.
Gelen bilgiler göre 42 yaşındaki Mehmet Ali Moğul'un sürücüsü olduğu özel otomobil Şanlıurfa-Mardin karayolunda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan yol bilgilendirme tabelasına çarptı. 3 ölüKazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve 112 sağlık personeline haber verdi. Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler kazada yaralanan 40 yaşındaki Mustafa Moğul, 47 yaşındaki Ebubekir Moğul ve 50 yaşındaki Ayhan Timur'u yapılan ilk yardım sonrasında hastanetye kaldırdı. Ancak hastanede ki tüm çabalara rağmen 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.Bu arada, kaza nedeniyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak araçtan ayrıldığı görüldü.