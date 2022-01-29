YAŞAM
29 Ocak 2022 - 16:05

Şanlıurfa'da iki aile arazi yüzünden birbirine girdi: 23 yaralı

YAŞAM
29 Ocak 2022 - 16:05
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Şanlıurfa'da iki aile arazi yüzünden birbirine girdi: 23 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı. İki grup arasında ilk olarak sözlü başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüşürken olayda 23 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.








Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, iki aile üyelerinin taşlı sopalı kavgası güçlükle yatıştırıldı. Sağlık ekipleri kavgada yaralananları ambulanslara alarak Şanlıurfa merkezde bulunan hastanelere kaldırırken jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı mahallede yaşanan kavgaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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