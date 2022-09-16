Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 21 AAG 527 plakasına sahip otomobil ile 55 AGC 240 plakasına sahip otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Derya T., Muhammed P., Irmak P., Ravzanur Ç., Elifnur Ç., Damlanur Ç., Aynur Ç., Halil P. ve Tuba P. yaralandı. İbar üzerine olayın gerçekleştiği yere giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.