Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Şanlıurfa-Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışına yakın bir yerde Ahmet Ertem'in yönetiminde olan 63 DC 567 plakalı otomobil ile Mahmut E. idaresindeki 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Yaralı sürücü ve eşi Şükran Ertem, ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, her iki hastanede de kurtarılmazken diğer taraftan Kaza nedeniyle otobüsü tamir etmek ve kaza yerinden çekiciyle çekmek için belediye ekipleri sevk edildi.