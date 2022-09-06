GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 18:08

Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Kaza yapan otobüsü tamir etmek ve olay yerinden kaldırmak isteyen bir belediye otobüsü tamircisi, anne ve babasının o kazada hayatını kaybettiğini öğrendi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 18:08
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Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı


Şanlıurfa-Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışına yakın bir yerde Ahmet Ertem'in yönetiminde olan 63 DC 567 plakalı otomobil ile Mahmut E. idaresindeki 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Şanlıurfa



Yaralı sürücü ve eşi Şükran Ertem, ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, her iki hastanede de kurtarılmazken diğer taraftan Kaza nedeniyle otobüsü tamir etmek ve kaza yerinden çekiciyle çekmek için belediye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa

Kaza yerinde en acı tesadüf: Ölen kişinin anne ve babası olduğunu öğrendi!

Olay yerine gelen ekip tamircilerinden Mehmet Ertem, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kişilerin anne ve babası olduğunu öğrendi.

 Ertem çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili başlattığı soruşturmasına devam etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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