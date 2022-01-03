YAŞAM
03 Ocak 2022 - 00:00
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 00:00

Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..

Şanlıurfa Suruç'ta Burhan Kılıçer idaresindeki bir otomobil karşı yönden gelen Recep C.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Burhan Kılıçer hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

YAŞAM
03 Ocak 2022 - 00:00
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 00:00
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Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Şanlıurfa–Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresinden bir kaza haberi geldi. Suruç ilçesine yakın bir bölgede meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Burhan Kılıçer'in kullandığı 55 AAY 036 plakalı bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yola geçti ve o sırada karşı yönden gelen ve Recep C.'nin kullandığı 34 JV 8871 plakalı otomobile çarptı.







Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de yolda savrulurken meydana gelen kazada Burhan Kılıçer olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa G., Recep C., Mustafa Ç. ve Taha El Emin B.'nin ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerde yatan Burhan Kılıçer'i gördüklerinde sinir krizleri geçirdiler. Olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Kılıçer'in cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı.


 
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