Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı













Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mevsimlik işçilerin yaşamış olduğu Mahsun İ. idaresindeki 34 EB 3167 plakasına sahip minibüs ile Ercan Y. hakimiyetindeki 16 SAF 13 plakasına sahip otomobil kavşakta çarpıştı.Kazada her iki aracın sürücüleri ile beraber 16 kişi yaralandı. Yaralılar olayın gerçekleştiği yere sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.