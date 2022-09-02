Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Koyunluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Baytok'a (7) sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.