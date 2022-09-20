Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık kamerada













Edinilen bilgilere göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleşti. Lokantada kasiyer olarak çalışan Doğan Arslan, günün erken saatlerinde motosikletini bahçeye park etti. Bir süre sonra motosikletin yanına gelen iki şahıs, direksiyon kilidini kırarak çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı lokantaya ait güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kamera görüntülerinden hırsızların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlattı.Lokantada işçi olarak çalışan Doğan Arslan, motosikletinin emniyet ekipleri tarafından bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.