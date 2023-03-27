Şanlıurfa'da sağanak yağışla birlikte taşan dereler hayatı yeniden felç etti!







EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI







Geçen hafta, Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışları sel felaketine neden olurken, sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. kent genelinde selim etkileri yavaş yavaş giderilirken, dün akşam saatlerine yakın başlayan sağanak yağışlar Şanlıurfa'yı yeniden etkisi altına almaya başladı.Yağış bazı yol ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, bazı derelerde su taşkınlıkları oluştu. Sağanak yağışlarakıarşı hazırlıksız olan vatandaşlar ve sürücüler yoğun trafikte yol almakta güçlük çekti. Süleymaniye, Manci ve Eyübiye ilçelerinde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışların alanı sular altında bıraktığı ancak trafiği hareket ettiren sürücülerin alt geçidi kullanmadığı kaydedildi.Şiddetli yağışlar kırsal kesimlerde de etkisini gösterdi. Karaköprü ilçesine bağlı Türmen mahallesi sel baskınına uğradı. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsalını birbirine bağlayan toplu yol sel nedeniyle ulaşıma kapandı. AFAD, vatandaşları sağanak yağışlara ve sele felaketine karşı dikkatli olmaları konusunda sürekli uyardı.