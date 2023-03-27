GÜNDEM
27 Mart 2023 - 12:27

Şanlıurfa'da sağanak yağışla birlikte taşan dereler hayatı yeniden felç etti!

Şanlıurfa'da son haftalarda etkisini devam ettiren yağışlar yeniden kenti esareti içine aldı. Dün akşam saatlerine yakın şiddetlenen yağmur şehir merkezinde sokakları göle çevirirken, evler sel suları altında kaldı.

GÜNDEM
27 Mart 2023 - 12:27
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Şanlıurfa'da sağanak yağışla birlikte taşan dereler hayatı yeniden felç etti!
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Geçen hafta, Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışları sel felaketine neden olurken, sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. kent genelinde selim etkileri yavaş yavaş giderilirken, dün akşam saatlerine yakın başlayan sağanak yağışlar Şanlıurfa'yı yeniden etkisi altına almaya başladı.

Şanlıurfa'da sağanak yağışla birlikte taşan dereler hayatı yeniden felç etti

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI



Yağış bazı yol ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, bazı derelerde su taşkınlıkları oluştu. Sağanak yağışlarakıarşı hazırlıksız olan vatandaşlar ve sürücüler yoğun trafikte yol almakta güçlük çekti. Süleymaniye, Manci ve Eyübiye ilçelerinde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışların alanı sular altında bıraktığı ancak trafiği hareket ettiren sürücülerin alt geçidi kullanmadığı kaydedildi.

Şanlıurfa'da sağanak yağışla birlikte taşan dereler hayatı yeniden felç etti

Şiddetli yağışlar kırsal kesimlerde de etkisini gösterdi. Karaköprü ilçesine bağlı Türmen mahallesi sel baskınına uğradı. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsalını birbirine bağlayan toplu yol sel nedeniyle ulaşıma kapandı. AFAD, vatandaşları sağanak yağışlara ve sele felaketine karşı dikkatli olmaları konusunda sürekli uyardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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