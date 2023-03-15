Şanlıurfa'da şiddetli yağışlar sele neden oldu! Yerleşim yerleri ve caddeler suları altında kaldı..













ACİL SERVİSLER SULA ALTINDA KALDI

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Şanlıurfa, dün gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağışlara teslim oldu. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi su baskınıyla karşı karşıya kalırken, şehrin birçok caddesinin göle döndüğü bildirildi. Kentte derslere bir gün ara verildi. Yaşanan sel felaketinin ardından Vali Salih Ayhan, faciayı "Durum insan iradesinin ötesindedir" şeklindeki sözleriyle anlattı.Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağışlar Siverek ve Hilvan'ın yanı sıra Suruç ile Viranşehir ilçeleri ve kent merkezlerinde sele neden oldu. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ev ve iş yerlerine giren sular, vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.Sel nedeniyle adeta göle dönüşen sokak ve yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Şiddetli yağmur nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde bulunan tarım arazileri suların altında kaldı. Hastanelerde acil servis hastaları daha yüksek katlara taşınırken hastane çalışanları acil serviste suyu boşaltmaya başladı.Şanlıurfa'da şiddetli yağışlar nedeniyle okullara bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart 2023 tarihinde eyaletimizde bu gece ve yarın devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletimizde tüm okul kademelerinde derslere ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının hamile ve engelli memurlarının da yarın izinli olacağı açıklandı.