YAŞAM
18 Eylül 2022 - 13:35

Şanlıurfa'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nöbet değişimi sırasında askeri araca düzenlenen terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 13:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şanlıurfa'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı


Edinilen bilgilere göre olay, Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda gerçekleşti. Nöbet değişimi yapılan askeri araca terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, terör mevzileri ateş altına alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ili Suruç ilçesi 3. Hudut Alay Komutanlığı emniyet mevzisine terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin hain saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olmuştur. Şehidimiz bugün GAP Havaalanında düzenlenecek düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep iline uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.
Öte yandan şehit askerin sözleşmeli er İsmet Aybek olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Son Haberler
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla...
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik,...
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi