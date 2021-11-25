YAŞAM
25 Kasım 2021 - 13:21

Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri korkuttu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yer alan Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde görülen toplu balık ölümleri görenleri korkuttu.

YAŞAM
25 Kasım 2021 - 13:21
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Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri korkuttu
Şanlıurfa Siverek İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Hacı Hıdır Baraj gölünde balıkçılık ile geçimini sağlayan vatandaşlar, bir süredir toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği baraj gölü için yetkililerden yardım talebinde bulundular. 



Su seviyesinin düştüğü ve bu yüzden tonlarca balığın kıyıya vurduğu Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde kış mevsiminde geçimini balıkçılıkla sağlayan çevre mahalle sakinleri durumu fark ederek yetkililere bildirdi. Yetkililerin inceleme başlattığı gölde 50 ton balık kıyıya vurdu.



Geçimini göletten tuttuğu balıklarla yapan Sakıp Küçükyılmaz, zararın çok büyük olduğunu ve yaklaşık 50 ton balığın öldüğüne dikkat çekti. Küçükyılmaz, ”Biz Hacı Hıdır Baraj Gölet'inde, özelikle kış mevsiminde balık tutarak geçimimizi sağlıyoruz ama maalesef yaklaşık bir hafta önce balık ölümleri gerçekleşmeye başladı ve bu bir hafta içinde en az 50 ton balık ölerek kıyaya vurdu. Bu ölümlerin su seviyesinin azalması ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklandığını tahmin ediyoruz” dedi.
"Biz geçimimizi buradan gerçekleştiriyoruz”
Balık ölümlerin gerçekleşmesiyle birlikte durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Küçükyılmaz, ”Yetkililer geldi, numune falan aldı ama halen gözle görülür bir çalışma maalesef yok Tarım İlçeden bir yetkili kadın geldi, bize gölette balık avlanmamalı dedi. Biz geçimimizi buradan gerçekleştiriyoruz” dedi.

20 aile bu göletten para kazanıyor
Gölette balık çeşidinin gün geçtikçe bittiğini ve gölde sadece sazan ile kefal kaldığını söyleyen Küçükyılmaz bu gölden 20 ailenin geçimini sağladığını belirtti.Son zamanlarda baraj göletinde su seviyesinin düşmesi ve balık ölümlerinin olmasının korkuttuğunu belirten Küçükyılmaz  yetkililerin yardımını bekliyor.

 
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