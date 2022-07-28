GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 11:28

Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga 13 yaşındaki çocuğun canına mal oldu!

Şanlıurfa'da iki grubun arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakları konuştuğu kavgada 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

GÜNDEM
28 Temmuz 2022 - 11:28
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Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga 13 yaşındaki çocuğun canına mal oldu!


Şanlıurfa merkez bağlı Eyyübiye ilçesinde iki grubun arasında başlayan bıçaklı kavgada kan aktı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde arkadaş olan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada ise 13 yaşındaki İ.Ç. isimli bir çocuk yaralandı.



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Bıçaklı kavgada yaralanan çocuk kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.Ç. hemen ambulansa alındı ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan küçük çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına alırken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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