Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralı













Şanlıurfa’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 32'nci kilometresinde Tarık Y.'nin idaresindeki otomobil, petrol istasyonundan yola çıkan Abas Türkman'ın kullandığı otomobile çarptı. Gerçekleşen kaza sebebiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralanan kişilere müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücülerden Abas Türkman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.