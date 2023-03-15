GÜNDEM
15 Mart 2023 - 13:32

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 5'e çıktı!

Depremin olduğu bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçede bulunan bir konteynerin sular altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de kayboldu. Şanlıurfa'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti. Selde hayatını kaybeden bir kişinin 1,5 yaşında olduğu öğrenildi.

GÜNDEM
15 Mart 2023 - 13:32
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Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 5'e çıktı!
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Deprem bölgelerinde şiddetli yağışlar sel felaketini meydana getirdi. Adıyaman'a bağlı Tut ilçesinde bir bahçede bulunan konteynerin sular altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de kayboldu. Şanlıurfa'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Eğriçay Nehri'nin Adıyaman şehir merkezinden taşması, Atatürk Bulvarı'nda trafiğin aksamasına, cadde ve bulvarlarda su birikintilerine neden oldu. AFAD, polis, jandarma ekipleri ile birlikte sel riskine karşı çadırları boşaltmaya devam ediyor.



Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 5'e çıktı

ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Kentte dün gece etkisini iyice gösteren şiddetli yağışlar, özellikle Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde sel baskınları meydana getirdi. Cadde ve sokakları sular altında kaldığı kent genelinde trafik aksadı çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Çok sayıda haneden gelen su baskını ihbarı üzerine belediyeye bağlı ekipler ihbarların yapıldığı yerlere doğru sevk edildiler.

Akçakale ilçesinde tarlada üzerine yıldırım düşen Ömer Oturan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sağanak yağışın yol açtığı olumsuz durumu temizlemek için kurum amirleri ile birlikte çalışmalar başlattıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 5'e çıktı

ŞANLIURFA VALİSİ: 4 CAN KAYBI VAR

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte meydana gelen selde 4 can kaybı olduğunu bildirirken, Adıyaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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Elvan ÇILDIR
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