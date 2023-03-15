Deprem bölgelerinde şiddetli yağışlar sel felaketini meydana getirdi. Adıyaman'a bağlı Tut ilçesinde bir bahçede bulunan konteynerin sular altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de kayboldu. Şanlıurfa'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti. Eğriçay Nehri'nin Adıyaman şehir merkezinden taşması, Atatürk Bulvarı'nda trafiğin aksamasına, cadde ve bulvarlarda su birikintilerine neden oldu. AFAD, polis, jandarma ekipleri ile birlikte sel riskine karşı çadırları boşaltmaya devam ediyor.
GÜNDEM
15 Mart 2023 - 13:32
Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 5'e çıktı!
Depremin olduğu bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçede bulunan bir konteynerin sular altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de kayboldu. Şanlıurfa'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti. Selde hayatını kaybeden bir kişinin 1,5 yaşında olduğu öğrenildi.
GÜNDEM
15 Mart 2023 - 13:32