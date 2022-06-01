YAŞAM
01 Haziran 2022 - 14:20

Şans eseri kurtuldu! 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar

Zeytinburnu'nda 3’üncü kattaki evin balkonundan aşağı sarkarken düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Tareel, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı. Şans eseri ölümden dönen minik çocuğun burnu bile kanamadı.

YAŞAM
01 Haziran 2022 - 14:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şans eseri kurtuldu! 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu’nda dün gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  Seyitnizam Mahallesi G-22 Sokak'ta akşam saatlerinde 2 yaşındaki Muhammet Tareel isimli çocuk, apartmanın üçüncü katındaki balkonun mermerinden aşağıya doğru sarktığını gören çevre esnaf çocuğun düşeceğini anlayarak hemen apartmanın altına koştu. Apartman altında toplanan vatandaşlar tişörtlerini ve kollarını açarak çocuğu yakalamak için hazırlık yaptı. Aşağı doğru sarkan çocuk kısa süre sonra balkondan düştü. Apartmanın altından hazır olarak bekleyen esnaf düşen çocuğu beton zemine çarpmadan havada yakaladı. Burnu bile kanamadan kurtulan çocuk hemen ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Hastanede incelemelerde bulunulan çocuğun durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğun kurtarıldığı anlar kamerada
Kaydedilen görüntülerde çocuğun sarktığı anlar ve esnafın çocuğu fark ederek aparman altına koştukları anlar an be an kaydedildi. 
Saniyeler içerisinde olay gerçekleşti
3. kattan aşağıya düşen çocuğu görenlerden Doğan Gümüştaş adlı bir vatandaş oturdukları esnada bir bağrış sesi duyduklarını sonra koştuklarında 2 yaşındaki çocuğun aşağıya doğru sarktığını gördüklerinin anlattı. Olayın saniyeler içerinde gerçekleştiğini aktaran vatandaş çocuğu yakaladıklarını ve ailesine sağ salim teslim ettiklerinin belirtti. Çocuğu ailesin fark etmediklerini kendilerinin haber verince hastaneye gittiklerini söyledi. Ailesin kendilerine teşekkür ederek para verdiklerinin ancak kendilerinin kabul etmediğini anlattı. 
“Beton zemine çarpmaktan kurtarıyorlar”
Yaşananları anlatan esnaf Salih Doğan adlı bir esnaf ise , “Burada otururken ailenin haberi olmadan çocuğun sarktığını gördük. Karşıdaki tekstilci arkadaşlar çocuğun sarktığını görüyor. Tam çocuğun düşeceği yere gidiyorlar. Kollarını açıyorlar. Çocuğu yakalıyorlar ve beton zemine çarpmaktan kurtarıyorlar. Çocuk iyi durumda. Tutmasalardı beton zemine çakılacaktı. Büyük bir ihtimal ölebilirdi. Çok şükür olmadı. 2 arkadaş tuttular” diye konuştu.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme
Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme
Son Haberler
Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
İstanbul için enflasyon oranları açıklandı
İstanbul için enflasyon oranları açıklandı
Bakan Soylu açıkladı! Gri kategoride bulunan bir örgüt mensubu yakalandı
Bakan Soylu açıkladı! Gri kategoride bulunan bir örgüt mensubu yakalandı
Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme
Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor
Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor
Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı
Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı
TEM otoyolunda kaza! Büyük bir felaketten dönüldü
TEM otoyolunda kaza! Büyük bir felaketten dönüldü
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler