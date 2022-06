Şans eseri kurtuldu! 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar

Zeytinburnu’nda dün gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Seyitnizam Mahallesi G-22 Sokak'ta akşam saatlerinde 2 yaşındaki Muhammet Tareel isimli çocuk, apartmanın üçüncü katındaki balkonun mermerinden aşağıya doğru sarktığını gören çevre esnaf çocuğun düşeceğini anlayarak hemen apartmanın altına koştu. Apartman altında toplanan vatandaşlar tişörtlerini ve kollarını açarak çocuğu yakalamak için hazırlık yaptı. Aşağı doğru sarkan çocuk kısa süre sonra balkondan düştü. Apartmanın altından hazır olarak bekleyen esnaf düşen çocuğu beton zemine çarpmadan havada yakaladı. Burnu bile kanamadan kurtulan çocuk hemen ailesi tarafından hastaneye götürüldü.Hastanede incelemelerde bulunulan çocuğun durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaydedilen görüntülerde çocuğun sarktığı anlar ve esnafın çocuğu fark ederek aparman altına koştukları anlar an be an kaydedildi.3. kattan aşağıya düşen çocuğu görenlerden Doğan Gümüştaş adlı bir vatandaş oturdukları esnada bir bağrış sesi duyduklarını sonra koştuklarında 2 yaşındaki çocuğun aşağıya doğru sarktığını gördüklerinin anlattı. Olayın saniyeler içerinde gerçekleştiğini aktaran vatandaş çocuğu yakaladıklarını ve ailesine sağ salim teslim ettiklerinin belirtti. Çocuğu ailesin fark etmediklerini kendilerinin haber verince hastaneye gittiklerini söyledi. Ailesin kendilerine teşekkür ederek para verdiklerinin ancak kendilerinin kabul etmediğini anlattı.Yaşananları anlatan esnaf Salih Doğan adlı bir esnaf ise , “Burada otururken ailenin haberi olmadan çocuğun sarktığını gördük. Karşıdaki tekstilci arkadaşlar çocuğun sarktığını görüyor. Tam çocuğun düşeceği yere gidiyorlar. Kollarını açıyorlar. Çocuğu yakalıyorlar ve beton zemine çarpmaktan kurtarıyorlar. Çocuk iyi durumda. Tutmasalardı beton zemine çakılacaktı. Büyük bir ihtimal ölebilirdi. Çok şükür olmadı. 2 arkadaş tuttular” diye konuştu.