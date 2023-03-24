Şans EYT'lilerden yana oldu! Bunu yapan EYT'liler ilk maaşı çift alacak: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

EYT fırsatı ile emekli olacak ama hali hazırda çalışanların bazıları ise çifte maaş almaya hak kazanacaklar. Detaylar haberimizde…
DİKKAT! BUNU YAPAN EYT'LİLER ÇİFTE ÖDEME ALACAK
EYT başvuruları tüm hızıyla devam ederken, birçok EYT'li emekli maaşlarının yanı sıra çifte maaş almak için yarışıyor. Tüm bunlara ek olarak, kıdem tazminatı alma hakları da mevcut. Ancak tazminat hesaplarken bu ayrıntıya dikkat etmeniz size daha fazla para getirecektir. Daha fazla bilgi burada... Çalışıyorken EYT’li olmak isteyen milyonlarca vatandaş bu sebepten ötürü işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Birden fazla EYT’li vatandaş emekli maaşları ile berber iki maaş alabilmek için ellerini abuk tutuyorlar.
MART'TA EMEKLİLİK BAŞVURU YAPANLAR ÇİFTE ÖDEME ALACAK
Milyonlarca sigortalı vatandaş, EYT
Yasasından emeklilik için başvurmaya devam ediyor. Mart ayında başvuran EYT'li iseniz ve maaşınızın Nisan ayından itibaren hesaplanmasını istiyorsanız lütfen acele edin. Bu nedenle, Nisan ayında ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesini de hak etmiş olup, çifte maaş alacaklar.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı emeklilik ikramiyeleri genellikle bayramdan bir hafta önce ödenir. Dolayısıyla bu tarihten önce emeklilik hakkı kazanan ve maaşı ödenenlere ikramiye ödemesi de yapılıyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. EYT’li vatandaşların önemli bir bölümünün çalışıyor olması, onlara da fesih bildirimi yapılması gerektiği anlamına gelir. İşe tamda bu zaman da işten ayrılıp emekli olmak isteyenler EYT’liler için hem kıdem tazminatı hem de izin hakları açısından bazı detaylar önem kazanıyor. Kanunumuz kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin kıdem tazminatı alma hakkının bulunmadığını düzenlemektedir. Ancak, bunun bazı istisnaları vardır. 1475 sayılı Kanun'un yürürlükteki 14. maddesine göre emeklilik için kıdem tazminatı gerekmektedir. Bu durumda sigortalı kendi isteğiyle istifa etse bile tazminat alabilir. EYT’li olupta çalışmaya devam edenler için burada üç durum ortaya çıkıyor. 1. İşinizden ayrılın ve emekliliğinizi yaşayın 2- İşten ayrılın ve maaşınızı alın ve yeni bir işte veya aynı iş için yeni bir sözleşmede çalışmaya başlayın 3- İşten ayrılın ve tazminatsız aynı yerde çalışmaya devam edin. Önceki işinizde bir yıldan fazla çalıştıysanız ve emekli olmak istiyorsanız, tazminat alırsınız ve emekli olursunuz. Kıdem tazminatı, kullanılmayan izin hakları ve diğer tahakkukların ödendiği yer burasıdır. İşten ayrılan ve sözleşmeli olarak işe dönenlere kıdem tazminatı ve diğer alacakları eşit olarak ödenir. Yeni sözleşmeler kıdemi sıfırdan başlatır. Üçüncü durumda sigortalı tüm hakları kesintiye uğramadan aynı işte çalışmaya devam edebilir. Burada herhangi bir ödeme yapılmaz ve sigortalının hizmet süresi ve izin gibi hakları saklıdır ve değişmeden kalır.
KIDEM TAZMİNATI HESABINA DİKKAT
Kıdem tazminatı alan EYT'liler için hak hesaplamalarında 'giydirilmiş ücret' kavramı özellikle öne çıkıyor. 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi kıdem tazminatının son brüt ücret üzerinden ödenmesini öngörmektedir. Bu nedenle kıdem tazminatı, çalışanın çalışma süresinin son brüt ücretle çarpılmasıyla hesaplanır. Emeklilik ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir ve bölünmeksizin tek seferde ödenir. Taksitli ödeme ancak çalışanın onayı ile mümkündür. Brüt ücret tespitleri sadece alınan maaşlara dayalı değildir. Yıl içinde çalışanlara yapılan tüm ödemeler ücret hesaplamasına dahil edilir. Birçok sigortacı bu ayrıntıyı bilmez, bu nedenle daha az tazminat alabilirsiniz. Bu nedenle ikramiye, nakdi tazminat, yemek yardımı, giyim yardımı gibi ödemeler yıl boyunca düzenli olarak yapılırsa brüt maaşa eklenebilir. Buradaki ödemeler düzenli olarak nakit olarak yapılmalıdır. Bu nedenle, anormallikler nedeniyle fazla mesai ve başarı primi dikkate alınamaz. Bu maaşları hesaba katarsak, muhtemelen "brüt maaşlı giysiler" olarak daha fazla emeklilik yardımı alacaksınız. Bunu bir örnekle açıklayalım. 8 yıl 4 ay 10 gün kıdeme sahip ve brüt ücreti 18.000 TL olan bir çalışanın her yıl maaş ve ikramiye aldığını varsayalım. Bu işçi için brüt ücret ve tazminat hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır: Brüt ücret 18.000 TL Yılda 1 ikramiye 18.000 TL Ücrete eklenecek miktar: 18.000 / 12 = 1.500 TL Giydirilmiş brüt ücret : 19.500 TL 8 yıllık tazminat: 19.500 X 8 = 156.000 TL 4 aylık tazminat: 19.500 /12 X 4 = 6.500 TL 10 günlük tazminat: 19.500 / 360 X 10 = 542 TL
TOPLAM TAZMİNAT: 163.042 Türk lirası Damga vergisi: 1.238 TL İŞÇİYE ÖDENECEK TAZMİNAT: 161.804 TL Bu çalışanın kıdem tazminatı hesabında aldığı yıllık ikramiyeyi kullanmaması durumunda ödenecek maaş aşağıdaki şekilde belirlenecektir: Brüt ücret: 18.000 TL 8 yıllık tazminat: 144.000 TL 4 aylık tazminat: 6.000 TL 10 günlük tazminat: 500 TL Toplam tazminat: 150.500 TL Damga vergisi: 1.142 TL ÖDENECEK TAZMİNAT: 149.358 TL Dolayısıyla bu işçinin ikramiyesi dikkate alınmadığı için daha az tazminat alacaktır. TEKRAR İŞİ BAŞLAYANLARIN İZİN HAKKI
İşten ayrılanlar ve yeniden işe girenler, izin uygunluklarının ayrıntılarına dikkat etmelidir. İş Kanunu bunu sağlamaz. Ancak uygulama Yargıtay kararları ile belirlenir. Bir çalışan kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı ile emekli olursa, ancak aynı işveren tarafından başka bir zamanda yeniden işe alınırsa, yıllık izin hakkının kaldığı yerden devam etmesi gerektiği görüşü vardır. Burada iki görüş öne çıkıyor. İlk görüşten sonra maaşıyla birlikte kalan tatil süresi için para alırsa, yeniden sözleşme imzalandığında izin hakları yeniden başlar. İkinci bakış açısına göre ise işten ayrılma hakkı belirlenirken, çalışan aynı işe kesintisiz olarak döneceği için önceki hizmet süresinin de dikkate alınması gerekir. İlgili bir Yargıtay kararına göre, “4857 sayılı Kanunun 54. maddesi, işçinin aynı işveren için bir veya daha fazla işte çalıştığı sürenin, o iş için gerekli sürenin hesabında dikkate alınmasını gerektirmektedir. yıllık izin hakkının ve izin süresinin hesaplanmasında, birden fazla iş için sağlanan bir hizmet için yıllık ücretli izin hakkının dikkate alınması gerekir. Yine Yargıtay 7. Hukuk Mahkemesi'nin 2015 tarihli kararına göre, önceki çalışma saatlerinin izinle ödenmeyen çalışma saatleri veya işten çıkarılma karşılığı ödenen çalışma saatleri işçiliğe eklenebilir. Ya da aynı işverene ait farklı işyerleri. İşçinin aynı işverenin işyerinde aralıklı çalışıyor olması halinde bir önceki süreyi sonlandırmak için kıdem tazminatı ödemesi izin sürelerinin birleştirilmesine engel değildir. Yine yıllık izin hakkı, çalışanın bir önceki dönemde bir çalışma yılını tamamlamamış olması nedeniyle izin kullanamayacağı süre boyunca çalışanın sonraki iş faaliyetine eklenmez. aynı işverenin Bu yönetmeliğe göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin yıllık ücretli izin hesabı yapılırken, önceki ve sonraki çalışma saatlerinin toplanması gerekir. İş Kanunu'nun 54. maddesinde de benzer bir hüküm bulunmaktadır. İlgili bir makale, tatil süresinin belirlenmesi prosedürünü belirler. Madde 54 - Yıllık ücretli izin süresinin hesabında işçinin aynı işverene ait bir veya birden fazla işyerinde çalıştığı süreler toplu olarak dikkate alınır. Bu bakımdan, bir işçinin bu Kanun kapsamındaki bir işveren işyerinde geçirdiği süreler, bu Kanun kapsamına girmeyen aynı işveren işyerinde de dikkate alınır. Bir yıl içinde 55 inci maddede öngörülen sebeplerden başka bir nedenle işçinin iş ilişkisi kesilirse, bu boşlukları kapatacak kadar hizmet süresi ve işçinin alması gereken 1 yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi eklenir. İzin hakkı bir sonraki çalışma yılına devreder. Çalışanın gelecekteki izin hakkı için gerekli hizmet yılı, önceki izin hakkının tahakkuk ettiği tarihten itibaren bir sonraki hizmet yılına kadar, bir önceki fıkra ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanır. Çalışanlar yıllık izinlerini, bir önceki fıkra ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanan hizmet sürelerine göre, hizmetin başladığı yılı takip eden yıl içinde kullanırlar. Aynı bakanlığa bağlı kuruluşların bürolarında, kamu iktisadi teşebbüslerinde, bankalarda, özel kanunlara veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre kurulmuş kuruluşlarda veya bağlı işyerlerinde geçirilen süreler, çalışanın kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.