Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:24

Şansal Büyüka kimdir, nereli, yaşı kaç? Şansal Büyüka biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Türk sporunun başarılı yorumcuları arasında yer alan Şansal Büyüka hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte Şansal Büyüka hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:24
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Şansal Büyüka kimdir, nereli, yaşı kaç? Şansal Büyüka biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Şansal Büyüka hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sunucunun hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Şansal Büyüka hakkında merak edilen tüm detaylar…

ŞANSAL BÜYÜKA KİMDİR?

1947 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Şansal Büyüka, 8 Ocak doğumludur. Baba ismi Ömer olan Şansal Büyüka’nın kızının ismi ise Sine’dir. NTV ekranlarında diğer Şansal Büyüka,Maraton ve Televole programı ile hafızalarda yer ediniyor.

Şnsal Büyüka kimdir

Lig TV ekranlarında Erman Toroğlu ile uzun süre program sunuculuğu yapan Şansal Büyüka, daha sonra yollarını ayırma kararı aldı. Ancak ikilinin neden yollarını ayırdığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Uzun bir süre Lig TV genel müdürü olarak görev alan Şansal Büyüka, Maraton programını hem hazırlayıp hem de sundu. Yapılan maçlardan sonra ekrana gelen programda ise maçların önemli anları, önemli pozisyonları değerlendirildi.

2017 yılında son kez ekrana gelen programa yoğun talep olması nedeniyle BeIN Sports kanalında yeniden yayınlanması istendi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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