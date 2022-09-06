YAŞAM
06 Eylül 2022 - 10:10

Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu konusu ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen zanlının, 3 yıl boyunca HDP il ve ilçe merkezlerine girip çıktığı öğrenildi.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 10:10
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Sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul İstihbarat Şube ile İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Esenyurt'ta bulunan iki ayrı adrese yapılan baskında yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun polisteki sorgusu bugün sona erdi.

Eylemi gerçekleştirebilseydi hemen Yunanistan'a geçecekti

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki teröristin, örgüte katıldıktan sonra geçtiğimiz Mart ayında Yunanistan'daki Lavrion Kampına gönderilerek bomba ve silah eğitimi verildiği, 4 aylık eğitimin ardından Haziran ayında sansasyonel eylem için illegal yollarla Türkiye'ye gönderildiği kaydedildi. Kandil'den verilen talimatla eylem tasarlayan Hüsamettin Tanrıkulu isimli teröristin, kanlı planı uyguladıktan sonra yine illegal yollarla Yunanistan'a geçerek izini kaybettirmeyi hedeflediği öğrenildi.

HDP ‘üyeliği' araştırılıyor

Üzerinde ve saklandığı adreste ele geçen dijital dokümanların deşifre edilmesiyle kanlı eylemin ayrıntılarına ulaşılması beklenirken, teröristin örgüt saflarına katılmadan önce Diyarbakır'da HDP Gençlik Meclisine “üye” olduğu iddia edildi. Üç yıl boyunca söz konusu partinin il ve ilçe merkezlerine girip çıktığı saptanan “Delil” kod adlı teröristin Türkiye'deki bağlantıları çok yönlü olarak araştırılıyor.

Terörist için “kayıp” başvurusu yapılmış

Öte yandan bir yakınının, geçtiğimiz Mart ayında PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu için “kayıp” başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. 2021 yılında örgütün kırsal kamplarına katılmak için teşebbüste bulunduğu da öne sürülen, ama bu teşebbüsü yarıda kalan Hüsamettin Tanrıkulu adlı PKK'lı teröristin, Türkiye'deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylemin hedefi henüz bilinmiyor.

Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor

Yunanistan'daki silahlı eğitimin ardından terör örgütünce verilen talimatla eylemsel faaliyet konularında PKK/KCK adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem tasarlayan “Delil” kod adlı teröristin, Türkiye'de yardım aldığı kişiler ve partiler de mercek altına alındı.

Dijitallerin çözülmesiyle yeni belgelere ulaşılacak

Yunanistan'dan Türkiye'ye illegal geçiş yaparak İstanbul'a kadar gelen ve 3 ay boyunca burada hedefteki noktalarla ilgili keşif yaptığı öğrenilen hücre üyesinin, ülke içerisindeki bağlantıları çok yönlü olarak araştırılıyor. Yapılacak incelemelerin ve çözülen dijital materyallerin sonu itibariyle eylemin niteliği ve hedefi hakkında yeni ayrıntılara ulaşılması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Tanrıkulu'nun, bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

 

 

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