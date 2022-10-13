Sansür yasasını protesto eden CHP'li vekil, çekiçle telefonunu parçaladı!







Protestosu sırasında konuşma da yapan Erbay şunları söyledi:







İnternet ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getirecek olan ve yaygın olarak "Sansür Kanunu" olarak bilinen yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor. Görüşmelerde yasa tasarısı hakkında görüşlerini sunmak için kürsüye çıkan CHP'nin Muğla Milletvekili Burak Erbay, elinde getirdiği cep telefonunu kürsüye koydu ve çekiçle paramparça etti."Bu yasa gençleri çok fazla ilgilendiriyor. 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirlemek için ilk kez oy kullanacak olan 18, 19, 20 yaşındaki gençlere sesleniyorum. İstediğin yerde tatil yapamıyorsun, istediğin yemeği yiyemiyorsun, istediğin tableti ya da kıyafeti alamazsın. mutsuzsun Bunun nedeni AKP rejiminde ve sonrasındaki MHP'de yatmaktadır. Tek bir özgürlüğünüz var. Instagram, YouTube ve Facebook.. Bugün 12 Ekim. Buradaki tasarı meclisten geçerse bu telefonu şu şekilde parçalayabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmaya gerek yok. Ama 2023 Haziran'ında bu genç kardeşler bize gerekli dersleri verecekler. "