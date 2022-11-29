YAŞAM
29 Kasım 2022 - 12:54

Sapanca Bungalov Ev Neden Tercih Edilmeli? Hepsibungalov.com

Sapanca bungalov ev; ahşaptan inşa edilmiş olmasıyla dikkat çeker. Ahşap; sağlıklı bir yapı malzemesidir. Oksijen sirkülasyonu sağlaması da ciddi bir avantajdır.

YAŞAM
29 Kasım 2022 - 12:54
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Sapanca Bungalov Ev Neden Tercih Edilmeli? Hepsibungalov.com

Sonbahar, kış ve ilkbahar mevsiminde aralıksız bir şekilde çalıştıktan sonra yazın en azından bir haftalığına da olsa tatil yapmayı siz de hak ediyorsunuz. Oteller için erken rezervasyon fırsatını kaçırdıysanız üzülmeyin! İstediğiniz takdirde otellerden çok daha avantajlı olmasıyla dikkat çeken bungalov evlerde kalabilirsiniz.

Bungalov evlere Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde rastlanır. Marmara Bölgesi; turizmden ziyade sanayiye dayalı ekonomisi ile dikkat çeker. Fakat, Sapanca; Marmara Bölgesi hakkındaki bu hususu değiştirecek gibi duruyor. Gezilip görülecek yerleri ile bilinen Sapanca’da bir de bungalov evler vardır. Sapanca bungalov ev; otellere kıyasla çok daha kaliteli hizmet bir seçenektir.

Sapanca Bungalov Evlerin Özellikleri Nelerdir?

Sapanca; Türkiye’nin mutlaka gezilip görülmesi gereken yerleri arasında bulunur. Sapanca Gölü, Maşukiye, Kartepe Kayak Merkezi, Tabiat Parkı ve daha birçok popüler yeri ile dikkat çeker. Fakat, buraların hakkını vermek ve tam anlamıyla gezmek adına en az birkaç gün Sapanca’da kalmalısınız. Bu yüzden, Sapanca’da kalabileceğiniz bir yer araştırması yapmalısınız. Takdir edersiniz ki, otellerde kalmak isteyenlerin bütçesi yüksek olmalıdır. Ayrıca, bilhassa düşük yıldızlı otellerdeki hizmet kalitesi oldukça düşüktür. Bu noktada, sapanca bungalov seçeneği gündeme gelebilir.

Bungalov; en çok 1.5 kat olarak bilinen bir evdir. Otellerden farklı olarak kendisine doğanın içerisinde yer bulur. İnsanlar; bungalov evlerde kaldıkları takdirde güne harika bir başlangıç yapabilirler. Ayrıca, bu tür evler bünyesinde farklı özellikler de barındırır. Birçoğunda havuz vardır. Bu sayede, insanları plaja gitmeye mahkum etmez. Ayrıca, söz konusu havuzu yalnızca ev sahipleri kullanabilir. Bir başka deyişle, havuzların otellerde olduğu gibi ortak kullanım alanı olmadığını ifade edebiliriz. Sapanca bungalov ev; bilhassa beş yıldızlı otellere kıyasla daha uygun fiyatlı oluşuyla da dikkat çeker. İnsanlar; otele ödeyecekleri bir haftalık ücretin çok daha azıyla Sapanca bungalov ev kiralama şansına erişirler.

Sapanca bungalov ev; ahşaptan inşa edilmiş olmasıyla dikkat çeker. Ahşap; sağlıklı bir yapı malzemesidir. Oksijen sirkülasyonu sağlaması ciddi bir avantajdır. Ayrıca, bu tür evler; bilhassa çocukların ve yaşlıların rahat bir şekilde kalabilecekleri niteliklere sahiptir. Merdivenlerinin bulunmaması birçok açıdan avantaj sağlar. Kaza riskini azaltır.

Sapanca Bungalov Ev Fiyatları 2022

Sapanca bungalov ev fiyatları zannedildiği kadar yüksek değildir. Hatta, Sapanca’nın bilhassa Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki bungalov evlere kıyasla çok daha uygun fiyatlı olduğundan bahsetmek gerekir. Evlerin fiyatları değişkendir. Evin konumu, kaç m2 olduğu, ek özellikler barındırıp barındırmadığı ve bilhassa yatak kapasitesi fiyatlara doğrudan etki eder.

2022 yılını bitirmeye hazırlandığımız şu günlerde sapanca bungalov ev fiyatlarının gecelik 2 bin TL ila 10 bin TL arasında farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak, erken rezervasyon sayesinde bu evlerde yüzde 50’ye kadar uzanan indirimlerle kalma şansına erişebilirsiniz.

EDİTÖR
Ilker Önal
Ilker Önal
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