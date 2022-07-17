Sapık Kuran kursu hocası B.Ç tutuklandı! Kur'an kursu hocasının kız çocuklarını taciz ettiği iddiası Balıkesir'i salladı







Balıkesir'de korkunç iddialar

Kız çocuğu ailesine anlattı







Özel olarak getirtildiği öğrenildi

Balıkesir'den bir taciz haberi geldi. Kuran Kursu'na giden kız çocuğu hoca tarafından uğradığı tacizi ailesiyle paylaştı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Balıkesir'de yaşanan taciz olayı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Balıkesir Dursunbey ilçesinde yaşayan halk çocuklarına Kur'an öğretmesi için özel olarak tutulan ve ilçe dışından gelen B.Ç'nin kursta kız çocuklarını taciz ettiği öğrenildi. B.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.Kursa giden kız çocuklarından biri ailesine B.Ç'nin kendisini elle taciz ettiğini anlattı. Aile ise vakit kaybetmeden savcılığa şikayette bulundular. Soruşturmanın devam ettiği esnada ise başka kız çocuklarının da sapık hocanın tacizine uğradığı tespit edildi. Pedagog eşliğinde çocukların ifadesi alındı ve B.Ç tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.Yöre halkı tarafından B.Ç.'nin çocuklara ders vermesi için özel olarak tutulduğu ve ilçe dışından geldiği de öğrenildi.