GÜNDEM
17 Temmuz 2022 - 15:05

Sapık Kuran kursu hocası B.Ç tutuklandı! Kur'an kursu hocasının kız çocuklarını taciz ettiği iddiası Balıkesir'i salladı

Balıkesir'de skandal bir olay yaşandı. Küçük kız çocuğunun anlatımları üzerine olay aydınlığa kavuştu. Kız çocuğu Kuran Kursu hocası tarafından taciz edildiğini söyledi. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
17 Temmuz 2022 - 15:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sapık Kuran kursu hocası B.Ç tutuklandı! Kur'an kursu hocasının kız çocuklarını taciz ettiği iddiası Balıkesir'i salladı


Balıkesir'den bir taciz haberi geldi. Kuran Kursu'na giden kız çocuğu hoca tarafından uğradığı tacizi ailesiyle paylaştı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Balıkesir'de yaşanan taciz olayı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Balıkesir'de korkunç iddialar

Balıkesir Dursunbey ilçesinde yaşayan halk çocuklarına Kur'an öğretmesi için özel olarak tutulan ve ilçe dışından gelen B.Ç'nin kursta kız çocuklarını taciz ettiği öğrenildi. B.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kız çocuğu ailesine anlattı



Kursa giden kız çocuklarından biri ailesine B.Ç'nin kendisini elle taciz ettiğini anlattı. Aile ise vakit kaybetmeden savcılığa şikayette bulundular. Soruşturmanın devam ettiği esnada ise başka kız çocuklarının da sapık hocanın tacizine uğradığı tespit edildi. Pedagog eşliğinde çocukların ifadesi alındı ve B.Ç tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

Özel olarak getirtildiği öğrenildi

Yöre halkı tarafından B.Ç.'nin çocuklara ders vermesi için özel olarak tutulduğu ve ilçe dışından geldiği de öğrenildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!
Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!
Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride kaldı
Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride kaldı
Son Haberler
Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!
Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!
İcralık olanlar kredi çekebilir mi? İcralık olanların kredi çekme şartları nelerdir? İcralık olanlara kredi veren bankalar açıklandı
İcralık olanlar kredi çekebilir mi? İcralık olanların kredi çekme...
Eda Taşpınar'ın tatilinden paylaştığı üstsüz fotoğraflar nefesleri kesti!
Eda Taşpınar'ın tatilinden paylaştığı üstsüz fotoğraflar nefesleri...
Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride kaldı
Şehmus Ele'ye ne oldu? 20 yaşındaki Şehmus Ele kaybında 5. gün geride...
Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen adamın makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı! Karısından utandığını itiraf etti
Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen adamın makatından 12 santimetrelik...
Aleyna Tilki’nin çocuk kriteri sperm bankası yorumuyla belli oldu!
Aleyna Tilki’nin çocuk kriteri sperm bankası yorumuyla belli oldu!
Star TV'nin iddialı dizisi 'Yalı Çapkını'na Gülçin Santırcıoğlu transfer oldu
Star TV'nin iddialı dizisi 'Yalı Çapkını'na Gülçin Santırcıoğlu...
Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri arasına Türkiye'den bir ili de dahil etti!
Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri arasına Türkiye'den...
AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? Anadolu Üniversitesi, 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi duyurusu
AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? Anadolu Üniversitesi, 2022 AÖF...
Yılın transferi resmi olarak gerçekleşti! Robert Lewandowski Barcelona renklerine bağlandı
Yılın transferi resmi olarak gerçekleşti! Robert Lewandowski Barcelona...
TÜİK verilerinde ilginç sonuç: 2022 Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasaydı en fazla nüfusa sahip il hangisi olurdu?
TÜİK verilerinde ilginç sonuç: 2022 Türkiye'de en çok nereli var?...
Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça şov yapan sunucu hayran bıraktırdı
Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça...
Estetikle imaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı!
Estetikle imaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı!
Ayna karşısında bikini defilesi yapan Çağla Şıkel, tüm güzelliğini sergiledi!
Ayna karşısında bikini defilesi yapan Çağla Şıkel, tüm güzelliğini...
Beklenilen an geldi: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede
Beklenilen an geldi: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı...