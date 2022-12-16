Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet ve İBB rakamlarındaki uçurum kafaları karıştırdı







SARAÇHANE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?







Altılı masanın liderleri Ekrem İmamoğlu'nun aldığı yasak ve hapis cezası kararından sonra Saraçhane Meydanı'nda toplandı. Buluşmaya İstanbul'un farklı ilçelerinin yanı sıra şehir dışından da gelen vatandaşlar destek oldu.Emniyetin açıklamasında, hapis cezası ile siyasi yasak alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla yapılan mitinge yaklaşık 25.000 kişinin katıldığını açıkladı.İBB tarafından yapılan açıklamada ise bu rakam bambaşka verildi. İBB açıklamasında, "Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 200 bin vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesinin önündeki cadde ve meydanı hınca hınç doldurdu" sözleriyle mitinge katılanların sayısı 200.000 olarak belirtildi.