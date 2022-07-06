Sarallar Çetesi kimdir, kaç kişi? Sarallar operasyonunda tutuklanan isimler ve ifadeye çağrılan ünlüler

İstanbul merkezli olarak düzenlenen ve eş zamanlı olarak 13 ilde yapılan operasyonla Sarallar Çetesi
üyeleri gözaltına alındı. Peki Sarallar Çetesi kimlerden oluşur? Sarallar Çetesi nedir? Sarallar Çetesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sarallar Çetesi nedir
Sarallar Çetesi eylemlerini İstanbul'da gerçekleştirdiği bilinen bir suç örgütü olarak tanınmaktadır. Sarallar Çetesi'nin geçmişi Trabzon Of ilçesinde bulunan Sarıalioğlu ailesine dayanır. Sarallar Çetesi de bu aileyi destekleyen isimlerden oluşmaktadır.
Sarallar Çetesi lideri
Sarallar Çetesi'nin lideri Burhanettin Saral olarak tanınmaktadır. Çetenin yönetici kadrosu olarak adlandırılan ekipte ise ümit Saral, Alaattin Saral, Kerem Saral, Zafer Saral, İlyas Saral ve Barış Saral yer almaktadır. Sarallar Çetesi kaç kişiden oluşuyor
Sarallar Çetesi 2021 senesinde yapılan araştırmalar sonucu Emniyet'in verdiği bilgilere göre 2 liderden oluşur ve ekiplerinde 347 çete üyesi bulunmaktadır. Tüm çete üyelerinin silahlı olduğu da verilen bilgiler arasındadır. Savcılığın oluşturduğu iddianameye göre ise Sarallar Çetesi'ne destek vermekte olan toplam 35 ile 40 bin arası vatandaş vardır.
Sarallar Çetesi en büyük suç örgütlerinden biri
Emniyet tarafından edinilen bilgilere göre Sarallar Çetesi Türkiye'de bulunan örgütler içinde en büyük ikinci suç örgütü olarak tanınır. Sarallar Çetesi'nden daha büyük Türkiye'nin en büyük suç örgütü ise Alaettin Çakıcı'nın lideri olduğu çetedir.
Sarallar Çetesi nasıl ortaya çıkmıştır
Sarallar Çetesi 1990 senelerinden itibaren yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. 1995 senesine doğru Hüseyin Ağa olarak tanınan Hüseyin Saral çetenin liderliğini yapmaya başlamıştır. Hüseyin Saral'ın hakkında farklı suçlardan dosyalar bulunmaktadır fakat Hüseyin Saral'ın yurtdışına kaçtığı bilinir. Hüseyin Saral Romanya'da bulunduktan sonra hükümet tarafından Türkiye'ye teslim edilmiştir. 2001 senesinde tutuklanan Hüseyin Saral'ın çetesinde bulunan bir kişinin suçlarını üstlenmesi üzerine Saral, cezaevinde birkaç sene kaldıktan sonra serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılma tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmasa da 2001-2004 senesi arasında olduğu düşünülüyor. Sarallar Çetesi yine 2004 senesinde Sedat Şahin'in liderliğini yaptığı Şahinler Mafyası ile bir çatışma yaşamıştır ve bu olay senelerce aralarında devam etmiştir. Hüseyin Saral, bu olayın faili olarak gösterilmiştir. Hüseyin Saral ise bu çatışma üstüne tekrar yurtdışına kaçmıştır ve bu defa İtalya'da bulunmuştur. 2004 senesinin Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Saral 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştır. Serbest kalmasının üstünden 5 gün geçtikten sonra Hüseyin Saral bir otoparkta çapraz ateşe tutularak hayatını olay yerinde kaybetmiştir. Hüseyin Saral hayatını kaybettikten sonra çetenin başına Ümit Saral ve Yakup Kerem Saral geçmiştir. Bu liderlik döngüsü ise aile üyeleri arasında devam etmiştir.
Sarallar Çetesi tutuklanan ünlü isimler
Sarallar Çetesi'ne İstanbul merkezli olarak düzenlenen ve eş zamanlı 13 ilde yapılan operasyon sonrası bazı ünlü isimlerin de gözaltına alınan kişiler arasında olduğu biliniyor. Emniyete ifade vermeye çağırılan isimler arasında; Erdal Acar, Aylin Coşkun, Sinan Engin, Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya bulunuyor.