GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 14:39

Sarallar suç örgütü soruşturmasında Erdal Acar ve Şahin Gürz'e tutuklama kararı!

Sarallar suç örgütüne karşı başlatılan soruşturmada düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar ve MHP'li Şahin Gürz hakkında tutuklama kararı çıktı.

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 14:39
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Sarallar suç örgütü soruşturmasında Erdal Acar ve Şahin Gürz'e tutuklama kararı!


İstanbul merkez olmak üzere 13 ayrı ilde düzenlenen Sarallar duç örgütüne yönelik operasyonlarda Sarallar grubu içinde yer alan ve nitelikli yağma, kasten adam yaralama, kişi veya kişileri hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suça karıştıkları tespit edilen 122 kişi bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Acarlar Şirketinin yönetim kurulu üyesi Erdal Acar ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz'de vardı.

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve ifadeleri alınan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilirken ilk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandığı 25'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları biten diğer 91 şüpheli de dün adliyeye sevk edildikten sonra hakim karşısına çıkarak savunmalarını yaparken 27 savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin sorguları akşam saat 21.30'da sona erdi.



Erdal Acar

Erdal Acar ve Şahin Gürz'e tutuklama kararı

Adliyede ifade veren şüpheliler arasında yer alan iş insanı Erdal Acar ile MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz de dahil olmak üzere 46 kişinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Erdal Acar'ın "çete elebaşı" suçlamasıyla yargılandığı öğrenilirken aynı zamanda Acar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve aynı zamanda da "yağma" suçlamalarında hüküm giydiği öğrenildi. 54 yaşındaki Erdal Acar'ın hem polise hem de savcıya verdiği ifadesinde kendisinin müteahhitlik yaptığını ve iş insanı olduğunu belirterek örgüt ile hiçbir bağının olmadığını, yanında 15 bin kişi çalıştığını, üzerine atılı suçu da kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Adreslere yapılan baskınlardaki mühimmatlara el konuldu

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Polis, 46 ruhsatsız tabancaya, yedi adet kılıca, telsizlere, 55 adet şarjöre , 6 adet av tüfeğine ve kalem şeklinde bir suikast silahına el koydu. Aynı zaman da adreslerde binlerce mermi, çok sayıda çek, senet ile birlikte 900 bin dolar ve 413 bin euro para ele geçirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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