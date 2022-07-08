İstanbul merkez olmak üzere 13 ayrı ilde düzenlenen Sarallar duç örgütüne yönelik operasyonlarda Sarallar grubu içinde yer alan ve nitelikli yağma, kasten adam yaralama, kişi veya kişileri hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suça karıştıkları tespit edilen 122 kişi bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Acarlar Şirketinin yönetim kurulu üyesi Erdal Acar ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz'de vardı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve ifadeleri alınan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilirken ilk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandığı 25'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları biten diğer 91 şüpheli de dün adliyeye sevk edildikten sonra hakim karşısına çıkarak savunmalarını yaparken 27 savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin sorguları akşam saat 21.30'da sona erdi.
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 14:39
Sarallar suç örgütü soruşturmasında Erdal Acar ve Şahin Gürz'e tutuklama kararı!
Sarallar suç örgütüne karşı başlatılan soruşturmada düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar ve MHP'li Şahin Gürz hakkında tutuklama kararı çıktı.
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 14:39