Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti













Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi Kozlar Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 07 NSK 81 plakasına sahip otomobili ile hareket halinde olan Hasan Özgür (69), direksiyon hâkimiyetini kaybetti.Şarampole devrilen otomobil 4 metre aşağıda durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık personelleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaptıkları ilk müdahalede sürücü Özgür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni belediye morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.