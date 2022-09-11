Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı Köyü'nde meydana gelen kazada, Lütfi Yaştekin'in kullandığı 80 AAE 257 plakasına sahip traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay mahaline itfaiye ve ambulans ekipleri yollandı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.