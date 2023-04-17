Sarayburnu Limanı’nda demirleyen TCG Anadolu gemisi, bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başladı!







HANGİ SAATLERDE ZİYARET EDİLECEK?











DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ

TCG Anadolu gemisi, Tuzla'da düzenlenen bir törenle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi 23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olarak bekletilecek.İşte gemiyi ziyaret edebileceğiniz saatler ve günler;Sarayburnu limanına yanaşan gemi bugünden itibaren 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde 10:00-18:00 ve 13:00-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. TCG Anadolu, 24 Nisan tarihinde İstanbul Boğazı'ndan geçecek ve geçerken İstanbul halkını selamlayacak.Dünyada bu büyüklükte gemileri olan 12 ülke var. TCG Anadolu'nun dünyanın SİHA kalkış ve iniş yapan 'ilk SİHA gemisi' konumunda olduğu belirtiliyor. Uçuş güvertesi 10 helikopter ya da 11 SİHA, hangar ise 19 helikopter ya da 30 SİHA taşıyabilir.TCG Anadolu, SİHA'nın kalkış ve iniş yapacağı dünyadaki 'ilk SİHA gemisi' olacak. Bu kapsamda; Baykar tarafından katlanır kanatlı Bayraktar TB3 SİHA geliştirilirken Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı sistemi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin geliştirdiği HÜRJET hafif taarruz uçağının iniş kalkışı için çeşitli çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.Gemilerdeki silah sistemleri, muharebe sistemleri ve elektronik harp sistemleriyle birlikte kızılötesi aramalar takip sistemleri, elektro-optik arama sistemleri de bulunuyor. Ayrıca, lazer ikaz sistemleri, torpido koruma sistemleri ve muhabere sistemlerine seyrüsefer sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri de eklenmiştir. Gerekirse, bir doğal afet durumunda yardım çalışmaları için de kullanılabilecek olan TCG Anadolu, iyi donanımlı hastaneler ve ameliyathaneler, bir doğal afet durumunda tıbbi yardım, insani yardım ile beraber mülteci tahliyesine olanak tanıyacak.