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11 Temmuz 2022 - 20:45

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!

Sarı kırmızılı takımın transfer görüşmeleri de başladı. Taraftarı heyecanlandıran yeni transfer haberi geldi. Eboue menajeri ile görüşmeye başlayan sarı kırmızılı takımın transfer detayları haberimizde.

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11 Temmuz 2022 - 20:45
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Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!


Sarı kırmızılı takım Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinden sonra gözü Eboue'ye çevirdi. Menajeriyle görüşmelerin başladığı duyuruldu. Galatasaray'ın Eboue transferi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray transferleri

Sarı kırmızılı takım yoğun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takıma yerli sağ bek transferi yapmak isteyen takım şimdiye kadar olumlu bir görüşme sağlayamamıştı. Tam bu sıralarda ise sarı kırmızılı takım Eboue transferi için menajer ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı takım yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için Okan Buruk'un raporunu göz önünde bulundurmuş, yerli sağ bek transferi için çalışmalara başlamıştı. Ancak Mert Müldür'ü almak isteyen takım yüksek ücret talebi neticesinde bu transferden vazgeçti. 



Galatasaray Eboue Transferi

Onur Bulut ve Bünyamin Balcı transferini düşünen sarı kırmızılı takım bu sefer de bu isimlerin Galatasaray için yeterli olmayacağını düşünerek yabancı sağ bek arayışlarına başladı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın ilk ismi Serge Aurier oldu. La Liga'nın başarılı takımlarından Villarreal'de top koşturan Serge, 24 maça çıkıp 2 asistlik başarıyı kariyerine yazdırdı. Bulunduğu takımla sözleşmesini uzatmadığı öğrenilen isimle Galatasaray'ın görüşmeleri başlayacak. Serge Aurier aynı zamanda Lens, PSG, Tottenham Hotspur ve Toulouse gibi önemli takımlarda da forma giymiştir. 2017 sezonunda PSG takımından Tottenham'a 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Sergio'nun özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdiği biliniyor. 

Galatasaray Serge Aurier Transferi

Galatasaray'ın yıldız isimle 2.5 milyon euro maaş beklentisi karşılığında pazarlık yapacakları öğrenildi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı sağ bek sorununa Sergio'nun güzel bir çözüm olacağı düşünülüyor. Galatasaray'ın güçlü sağ beklerinden Emmanuel Eboue gibi iyi bir etki yaratması düşünülüyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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