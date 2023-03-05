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05 Mart 2023 - 20:51

Sarı kırmızılıların sevgilisi Mauro Icardi için flaş karar! Derbiye özel madde eklendi!

Galatasaray'ın sezonun ilk haftalarında PSG'den kiraladığı ve attığı goller ile taraftarın sevgisini kazanan Mauro Icardi'nin sözleşmesinde özel maddenin olduğu belli oldu. Bu maddeyle beraber Icardi, Fenerbahçe derbisinde yer alacak. İşte detaylar…

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05 Mart 2023 - 20:51
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Sarı kırmızılıların sevgilisi Mauro Icardi için flaş karar! Derbiye özel madde eklendi!
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PSG'den kiralık olarak aldığı, Galatasaray'ın derbi maçlarındaki performansı ve golleriyle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.

ıcardi



Kahramanmaraş'ta on ili vuran deprem, ülkedeki spor organizasyonlarını durdurdu. Yaklaşık bir aylık aradan sonra başlayan lig, haziran ayında bitebilir.

DERBİ DE OLACAK MI?

TFF Profesyonel Futbol ve Transfer Yönetmeliği'nin 19. maddesi gereğince 31 Mayıs'ta sona eren futbolcuların sözleşmeleri liglerin uzaması halinde otomatik olarak uzayacaktır.

Daha önce Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde sorun yaşayan Galatasaray, aynı olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak için Arjantinli golcünün sözleşmesine özel madde yerleştirdi. Bu maddeyle beraber Mauro Icardi, haziranda lig devam etse bile Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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