Sarı kırmızılıların sevgilisi Mauro Icardi için flaş karar! Derbiye özel madde eklendi!













DERBİ DE OLACAK MI?

PSG'den kiralık olarak aldığı, Galatasaray'ın derbi maçlarındaki performansı ve golleriyle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.Kahramanmaraş'ta on ili vuran deprem, ülkedeki spor organizasyonlarını durdurdu. Yaklaşık bir aylık aradan sonra başlayan lig, haziran ayında bitebilir.TFF Profesyonel Futbol ve Transfer Yönetmeliği'nin 19. maddesi gereğince 31 Mayıs'ta sona eren futbolcuların sözleşmeleri liglerin uzaması halinde otomatik olarak uzayacaktır. Daha önce Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde sorun yaşayan Galatasaray, aynı olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak için Arjantinli golcünün sözleşmesine özel madde yerleştirdi. Bu maddeyle beraber Mauro Icardi, haziranda lig devam etse bile Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.