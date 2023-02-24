Sarı lacivertli ekip soğuk terler dökecek! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi torbadan çıktı







UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNDA FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVİLLA OLDU!







İLK MAÇ 9 MART'TA İSPANYA'DA!

UEFA AVRUPA LİGİ NEDİR?

UEFA Genel Sekreteri Giorgio Martetti tarafından başsağlığı mesajı paylaşılan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimiyle Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla ve diğer eşleşmelerin tarihleri belirlendi.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimine heyecanla katılım gösterildi. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Martetti, Türkiye'de meydana gelen depreme bağlı zararların giderilmesi için başsağlığı mesajı paylaştı. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna katılımının ardından rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İspanya'nın Sevilla takımı oldu.İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Diğer eşleşmeler de şu şekilde gerçekleşti: Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika), Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya), Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan), Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere), Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya), Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda). 2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Son 16 turu maçlarının tarihleri 9 - 16 Mart 2023 arasında oynanacak. Çeyrek final maçları ise 13 - 20 Nisan 2023 arasında, yarı final maçları 11 - 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında, finale kalan takımlar ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'de karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvalarından biridir. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından düzenlenir ve her yıl Avrupa'nın en iyi futbol kulüpleri arasında yapılır. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa futbolunun ikinci en önemli kulüp turnuvasıdır. Turnuva, Avrupa'daki birçok ülkeden takımları kapsar ve normal sezon boyunca grup maçları şeklinde oynanır. Grup maçları sonrasında, en iyi takımlar eleme turuna geçerler ve final maçı sonunda şampiyon belirlenir. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, kendi ülkelerindeki liglerinde başarılı olan takımlar veya önceki yılın Avrupa Konferans Ligi şampiyonlarıdır. Turnuva, futbol severler için heyecan verici maçlar ve büyük futbol atmosferi sunmaktadır. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olan takımlar, bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırlar.