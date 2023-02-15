Sarı lacivertli takımdan büyük destek! Derya Uluğ duyurdu: O oyuncular rakiplerinden bile alkış topladı!

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Türkiye'yi sarsan iki yıkıcı deprem sonrası yaralar sarılmaya başlanırken tek yürek slogonuyla beraber yardımlar başladı. Fenerbahçe oyuncusu olan Mert Hakan Yandaş ve takım arkadaşlarının deprem bölgesi için yaptığı yardım tutarı ünlü isim Derya Uluğ tarafından duyuruldu.Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında bağış ve yardım kampanyaları düzenlenirken ünlü sanatçılar ve sporculardan destek gelmeye devam ederken tüm hızıyla tüm çalışamalar devam ediyor. Adıyaman'da kullanılmak üzere Fenerbahçe oyuncuları 600 bin TL değerinde çadır bağışında bulunuldu.