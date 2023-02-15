GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 21:46

Sarı lacivertli takımdan büyük destek! Derya Uluğ duyurdu: O oyuncular rakiplerinden bile alkış topladı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Türkiye tek yürek olup seferber olurken ünlü sanatçılar ve iş adamlarından deprem bölgeleri için yardımlar toplanmaya devam ediyor. bunun üzerine Derya Uluğ, Fenerbahçe oyuncularının deprem bölgesine yaptığı yardım tutarı açıklandı.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 21:46
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Sarı lacivertli takımdan büyük destek! Derya Uluğ duyurdu: O oyuncular rakiplerinden bile alkış topladı!
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Türkiye'yi sarsan iki yıkıcı deprem sonrası yaralar sarılmaya başlanırken tek yürek slogonuyla beraber yardımlar başladı. Fenerbahçe oyuncusu olan Mert Hakan Yandaş ve takım arkadaşlarının deprem bölgesi için yaptığı yardım tutarı ünlü isim Derya Uluğ tarafından duyuruldu.

Derya uluğ

DUYURULMASI İSTENMEDİ



Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında bağış ve yardım kampanyaları düzenlenirken ünlü sanatçılar ve sporculardan destek gelmeye devam ederken tüm hızıyla tüm çalışamalar devam ediyor. Adıyaman'da kullanılmak üzere Fenerbahçe oyuncuları 600 bin TL değerinde çadır bağışında bulunuldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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