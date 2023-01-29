Finans
29 Ocak 2023 - 23:59

Sarı metal ok gibi fırlayacak! İslam Memiş'ten altın fiyatlarında şok tahmin: Sakin kalın, o güne odaklanın! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları hakkında çeşitli yorumlarda bulunan uzman isim İslam Memiş, fiyatların ok gibi fırlayacağına ve altın alacakların beklemesine dair uyarılarda bulundu. Yaklaşan seçimler öncesi piyasa değerlendirmeleri yapılırken Memiş, beklenmesi gereken tarihe vurgu yaptı.

Finans
29 Ocak 2023 - 23:59
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Sarı metal ok gibi fırlayacak! İslam Memiş'ten altın fiyatlarında şok tahmin: Sakin kalın, o güne odaklanın! Altını olanlar dikkat
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Altın oranları üzerinden değerlendirmeler yapılırken İslam Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gerekenlere dair kapsamlı uyarılarda bulundu. 6'lı masa adayının açıklanma vaktine kadar beklenmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, adayın açıklanmasıyla beraber piyasalar üzerinde fiyatlandırmaların yapılacağını belirtti. Döviz üzerinde ki borçlanmaları riskli olarak yorumlayan Memiş, altın satışlarında ki kara odaklandı.

altın için önemli tarih

MEMİŞ'TEN ÖNEMLİ TARİH UYARISI



Katıldığı programda piyasalara dair durumlara dikkat çeken İslam Memiş altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı verildiğini belirtti. Kaygan zeminde olduğumuzu ifade eden Memiş, küçük yatırımcılar için özellikle vurgu yaparken, bir dalgalanmaya daha hazırlıklı olunması yönünde bilgileri verdi. Yaşanacak dalgalanmalarla beraber düşüşe işaret edilirken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı olarak piyasalar üzerinde henüz fiyatlandırma yapılmadığını duyurdu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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