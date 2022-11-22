Sarımsak ve limonla kolesterolden komple kurtulun! Kalp damarlarını matkap gibi açıyor..







SARIMSAK VE LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?











"CEVİZİN İNANILMAZ FAYDALARI VAR"

HAFTADA 4 KEZ CEVİZ YAĞI

2 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen tarifin sadece uzun ömür için değil, kan damarlarında trigliserit, kolesterol ve kalsiyum birikimi için de kullanıldığı söyleniyor. Kan damarlarını düzgün bir şekilde temizlemesine ek olarak, bu eski doğal ilaç kan damarlarının esnekliğini arttırır ve kalp krizlerine ve göğüs ağrısına karşı korur. Ayrıca görme yeteneğini geliştirir ve vücudu gençleştirir.300 gram sarımsak ve 1 kilo limon kabuğu rendesini ince ince doğrayın. Ardından 1,5 litre suyu kaynatın, ardından altını kısın, rendelenmiş sarımsak ve limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Bu karışımı 14-15 dakika kısık ateşte pişirin. Daha sonra ocaktan alıp soğutun. 25 gün her sabah kahvaltı öncesinde bu doğal karışımdan 50 ml (1/4 bardak) alın. Ardından 10 günlük bir ara verin ve sağlığınızı iyileştirmek için işlemi yeniden tekrarlayın.Bu doğal ilacı genel sağlıklarını iyileştirmek için kullanmak isteyen sağlıklı bireylerin, bu süre içinde 6 ay arayla 25 gün boyunca yılda sadece bir veya iki kez kullanmaları gerekir. Sağlık sorunu olan kişiler doktora danışmadan almamalıdır.Damarları temizleyen bir diğer harika besin ise cevizdir. Yapılan araştırmaların sonucunda cevizin insan sağlığına olan faydaları bir kez daha ortaya çıkarılmıştır. Cevizin beyin gelişimine katkı sağladığı bilinmektedir. Ancak yapılan araştırmalar ceviz yemenin vücutta kısa süreli etki yarattığını, kan damarlarını temizlediğini göstermiştir. Ceviz yemenin kalp krizlerini önlediği, damarları temizlediği ve birçok faydası olduğu tespit edilmiştir.Ceviz tükettiğinizde saatler içinde vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri görebilirsiniz. Düzenli olarak ceviz tüketimi veya düzenli olarak ceviz yağı içmek, riski önemli ölçüde azaltır ve düzenli olarak kalp krizlerine karşı korur. , kan damarı elastikiyetini ve kolesterol seviyelerini iyileştirerek iyi kan akışının korunmasına yardımcı olur. Ceviz ve cevizin kalbe faydalarını gösteren çalışmalar sıvı yağ. Düzenli tüketim bizi kalp ve damar hastalıklarından koruyabilir.Pennsylvania'daki Penn State Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Dr. Penny Chris Etterton, "Haftada dört gün sadece bir avuç ceviz veya ceviz yağı yemek kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltabilir." diye bir açıklama yapmıştı.Her gün ihtiyacınız olan miktar, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için ayarlanmıştır diyen Dr. Penny Chris Etterton, sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağının, 4 saat içinde kan damarı sağlığını iyileştirdiğini söylemiştir. Ceviz yağının, özellikle kan damarlarını hizalayan ve kan damarı esnekliğinde önemli rol oynayan endotel hücrelerinin gücü için çok faydalı olduğu bulunmuştur. 2000 yılık mucize diye tanımlanan ceviz, kolesterolü parçalar ve kan damarlarını açar. Bu hücreler kan damarlarını düzleştirir ve elastikiyetlerinde önemli rol oynarlar.