SAĞLIK
22 Kasım 2022 - 01:48

Sarımsak ve limonla kolesterolden komple kurtulun! Kalp damarlarını matkap gibi açıyor..

Sarımsak ve limon ile yapılan doğal bir ilaç damarlardaki yağları eritir ve kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kişinin hasta olmasına bile gerek yok. Uzmanlar bu tarif ile hazırlanan kürü yılda bir kez tüketilmelidir diyor. İşte tarifi tarihe dayanan sarımsaklı limonlu kolesterol düşüren kür..

SAĞLIK
22 Kasım 2022 - 01:48
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sarımsak ve limonla kolesterolden komple kurtulun! Kalp damarlarını matkap gibi açıyor..


2 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen tarifin sadece uzun ömür için değil, kan damarlarında trigliserit, kolesterol ve kalsiyum birikimi için de kullanıldığı söyleniyor. Kan damarlarını düzgün bir şekilde temizlemesine ek olarak, bu eski doğal ilaç kan damarlarının esnekliğini arttırır ve kalp krizlerine ve göğüs ağrısına karşı korur. Ayrıca görme yeteneğini geliştirir ve vücudu gençleştirir.

SARIMSAK VE LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsak ve limon

300 gram sarımsak ve 1 kilo limon kabuğu rendesini ince ince doğrayın. Ardından 1,5 litre suyu kaynatın, ardından altını kısın, rendelenmiş sarımsak ve limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Bu karışımı 14-15 dakika kısık ateşte pişirin. Daha sonra ocaktan alıp soğutun. 25 gün her sabah kahvaltı öncesinde bu doğal karışımdan 50 ml (1/4 bardak) alın. Ardından 10 günlük bir ara verin ve sağlığınızı iyileştirmek için işlemi yeniden tekrarlayın.



Sarımsak ve limon

Bu doğal ilacı genel sağlıklarını iyileştirmek için kullanmak isteyen sağlıklı bireylerin, bu süre içinde 6 ay arayla 25 gün boyunca yılda sadece bir veya iki kez kullanmaları gerekir. Sağlık sorunu olan kişiler doktora danışmadan almamalıdır.

"CEVİZİN İNANILMAZ FAYDALARI VAR"

Damarları temizleyen bir diğer harika besin ise cevizdir. Yapılan araştırmaların sonucunda cevizin insan sağlığına olan faydaları bir kez daha ortaya çıkarılmıştır. Cevizin beyin gelişimine katkı sağladığı bilinmektedir. Ancak yapılan araştırmalar ceviz yemenin vücutta kısa süreli etki yarattığını, kan damarlarını temizlediğini göstermiştir. Ceviz yemenin kalp krizlerini önlediği, damarları temizlediği ve birçok faydası olduğu tespit edilmiştir.

CEVİZİN İNANILMAZ FAYDALARI

Ceviz tükettiğinizde saatler içinde vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri görebilirsiniz. Düzenli olarak ceviz tüketimi veya düzenli olarak ceviz yağı içmek, riski önemli ölçüde azaltır ve düzenli olarak kalp krizlerine karşı korur. , kan damarı elastikiyetini ve kolesterol seviyelerini iyileştirerek iyi kan akışının korunmasına yardımcı olur. Ceviz ve cevizin kalbe faydalarını gösteren çalışmalar sıvı yağ. Düzenli tüketim bizi kalp ve damar hastalıklarından koruyabilir.

HAFTADA 4 KEZ CEVİZ YAĞI

Pennsylvania'daki Penn State Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Dr. Penny Chris Etterton, "Haftada dört gün sadece bir avuç ceviz veya ceviz yağı yemek kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltabilir." diye bir açıklama yapmıştı.

ceviz yağı

Her gün ihtiyacınız olan miktar, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için ayarlanmıştır diyen Dr. Penny Chris Etterton, sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağının, 4 saat içinde kan damarı sağlığını iyileştirdiğini söylemiştir.

Ceviz yağının, özellikle kan damarlarını hizalayan ve kan damarı esnekliğinde önemli rol oynayan endotel hücrelerinin gücü için çok faydalı olduğu bulunmuştur. 2000 yılık mucize diye tanımlanan ceviz, kolesterolü parçalar ve kan damarlarını açar. Bu hücreler kan damarlarını düzleştirir ve elastikiyetlerinde önemli rol oynarlar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!
Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
Bakan Koca açıkladı: Bin açıktan atamada ilk başta 42 bin 500 kişiye mülakat yapılmayacak
Bakan Koca açıkladı: Bin açıktan atamada ilk başta 42 bin 500 kişiye mülakat yapılmayacak
Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? Branş ve kontenjan dağılımında son durum
Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? Branş ve kontenjan dağılımında son durum
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun
Son Haberler
120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak mı, infaz iyileştirmesi ne zaman çıkacak?
120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak...
Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!
Ihlamuru bu şekilde tüketin akciğer balgamından sonsuza kadar kurtulun!
Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları ve refah payı tüm tahminler alt üst etti!
Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları...
MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..
MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren...
Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor, baştan sona yeniliyor..
Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor,...
Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin menajeri Süper Lig takımlarına önerdi
Eski Beşiktaşlı Fabri Süper Lig'e geri dönebilir! İspanyol kalecinin...
Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor! Ara transfer döneminde yeniden teklif yapacaklar
Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor! Ara transfer döneminde...
Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün son hali 'Bu o mu?' dedirtti!
Avrupa Yakası'nın Cem'ine yıllar adil davranmamış! Levent Üzümcü'nün...
Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta 900 TL hesaplara yatacak
Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta...
Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor
Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu...
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda fark yaratacağını söyledi
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda...
Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci... Sanat camiası yasta!
Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci......
Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi için yönetim harekete geçti
Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi...
Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor
Bu burçlar kolay kolay hasta olmuyor