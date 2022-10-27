Sarışın güzel Şeyma Korkmaz o dizinin yıldızıymış! Eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı







Şeyma Korkmaz daha önce bu dizide oynuyormuş!







Eşiyle günlük dizide tanıştı

Şeyma Korkmaz kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyiciden tam not aldı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Kadroda daha önce gözümüzün aşina olduğu ancak bir türlü çıkaramadığımız bir isim de yer alıyor. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Prenses Mari rolünde izlediğimiz Şeyma Korkmaz’ın daha önce oynadığı günlük dizi ortaya çıktı. aynı zamanda Şeyma Korkmaz’ın eşinin de aynı kanalda başka bir iddialı yapımda oynadığı öğrenildi.Bir Küçük Gün Işığı dizisinin sevilen ismi Şeyma Korkmaz, yıllar önce Star TV’de yayınlanan Beni Affet adlı günlük dizide oynuyordu. Binlerce bölüm süren yapımda şimdiki eşi ile birlikte oynadığı ortaya çıktı. Beni Affet dizisi ilk günlük dizilerden biri olmakla birlikte yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biriydi.Beni Affet ve Kuruluş Osman dizilerinde rol alan Şeyma Korkmaz, Beni Affet’te oynadığı sırada eşi ile tanışmış. Ünlü oyuncunun eşi ise hepimizin tanıdığı bir isim. ATV’de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncularından Cüneyt Mete. İkili 2019 yılında evlendi.Ayrıntılara bakıldığında ise çiftin arasında tam 19 yaş var. Şeyma Korkmaz 33 yaşındayken eşi Cüneyt Mete ise 52 yaşında. Aralarında çok fazla yaş farkı olan çift, bu durumu hiç sorun etmiyor hatta ilişkilerinin daha iyi bir noktada olduğunu belirtiyor.33 yaşında olan Şeyma Korkmaz aslen Eskişehirlidir. Liseyi Çanakkale’de okumuş ve yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği bölümünü kazanmıştır. Öğrencilik yıllarında fotomodellik yapan Korkmaz, 2011 yılında başlayan ve 8 sezon yayında kalan Beni Affet dizisinde Feride karakterini canlandırdı. Dizide masum ve duru güzelliğiyle izleyicileri büyüledi. Şeyma Korkmaz daha sonra Kuruluş Osman dizisinde Prenses Mari rolünü canlandırarak izleyicilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Güzel oyuncu şimdilerde ATV’de yayınlanan Bir Küçük Günışığı adlı dizide rol alıyor. Şeyma Korkmaz, Beni Affet dizisi setinde tanıştığı meslektaşı Cüneyt Mete ile 2019 yılında dünyaevine girdi. Beni Affet dizisinde tanışan çiftin dostluğu daha sonra aşka dönüştü ve evlilik kararı aldılar.