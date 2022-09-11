YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:49

Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma: 5 yaralı

Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çatışma anı ve müşterilerin panik anları kameraya yansıdı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:49
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Sarıyer’de AVM’de silahlı çatışma: 5 yaralı


İddiaya göre, Sarıyer'de bulunan bir AVM'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Polis ekipleri olay mahalinde güvenlik önlemi alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışma ve müşterilerin panik anı kamerada



Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, müşterilerin panik anları da mobil cihaz kamerasına yansıdı. Panik anlarını çeken kişinin ise, hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmesi dikkat çekti.

Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü. Silahların çekildiğini gören vatandaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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