YAŞAM
07 Eylül 2022 - 13:42

Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada

Sarıyer'de iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 13:42
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Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada


Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen bir sürücü, yolu kapattığı için bir kişiye tepki gösterdi. Tartışmaya şahısların arkadaşları da dahil oldu ve tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada bakkala giren bir kişi bakkaldan aldığı bıçağı rastgele savurarak çevredekileri tehdit etti ve bıçağı kendi bacağına sapladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekipleri kendisini bıçakla yaralayan gence ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kavga eden kişiler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Park yeri kavgası güvenlik kamerasında



Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişi arasında tartışma yaşanıyor ve tartışmaya arkadaşları da dahil oluyor. Grubun içerisinden biri bakkala koşup bıçak alıyor ve bıçağı rastgele sallayıp kendi bacağına saplıyor.

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