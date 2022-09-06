YAŞAM
06 Eylül 2022 - 15:08

Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi

Sarıyer'de dar yokuşta aşağı doğru seyir halindeyken freni tutmayan kamyonet devrildi. Şoför kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 15:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi


Kaza Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Bayırı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BNU 335 plakasına sahip kamyonet dar yoldan ilerlerken bir anda hakimiyetini kaybetti. Dar yollardan seyrederken freni boşalan kamyonet, virajı alamayıp devrildi. Kamyonet şoförü Hürol Akdağ, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı da ufak sıyrıklarla atlattı. Kamyonette bulunan su dolu şişeler yola döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri yollandı.

''Anayolu trafiğe kapatmışlar''



Kamyonet şoförü Hürol Akdağ, "Anayolu trafiğe kapatmışlar. Burası da bayağı yokuşmuş. Zaten ben navigasyonla geliyordum. Beni buraya yönlendirdi. Yavaş gittiğim için önümde araç yoktu. Ama yaklaşık 200 metre kala frenler tutmadı. Araç boşa saldı, zaten araçta yük de vardı. Rampa olduğu için aşağı doğru saldı. Virajı alamadı, araba da yan yattı. Araçta sadece ben vardım. Ön camdan çıktım. Herhangi bir şeyim yok, sadece birkaç çiziğim var'' dedi.

''Yolumuz çok kötü''

Mahalle Sakini Sinem Çakır ise, ‘'Yolumuz çok kötü. Biz çocuklarla aşağı inemiyoruz, evde oturuyoruz. Olacağı zaten buydu. Kamyonet dönerken devrildi. Ben de yukarıda oturuyorum. Oradan gördüm'' diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Fatma Kovan’ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı
Fatma Kovan’ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı
Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü
Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü
Gasp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Gasp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale
İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale
Son Haberler
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı...
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi Batırırız
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar...
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş...
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin...
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit'...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının...