Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı













Dün saat 20.20 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir The Galliard restorana gelen 6 kişilik grup oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonda 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına koştu. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K., Ayazağa'daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisi edinildi.Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.