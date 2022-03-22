Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı

Sarıyer Meserburnu Caddesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre kaldırım yerine yolu kullanan Ömer Faruk Çukur adlı bir vatandaşa yoldan geçen cip çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Çukur, park halinde bulunan araçlara vurarak yere düştü.
Olayın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çukur, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ise çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olayın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çukur, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ise çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.