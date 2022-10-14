Şarjınız çabuk mu tükeniyor? Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 önemli noktası!







AKILLI TELEFONLARDA PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN 8 ÖNEMLİ NOKTASI

1- Parlaklığı azalt







2- WiFi ve Bluetooth'u kapatın

3- Arka planda uygulama yenilemeyi kapalı tutun

4- Verileri kapatın

5 - "Akıllı" Tasarruf

6- Konum servislerini kapalı tutun

7- Karanlık Modu açık tutun

8- NFC'yi kapatın

İş hayatından sosyal hayata her türlü durumda kullanılan ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli işlevler sağlayan akıllı telefonlar, pil adı verilen bir güçten güç alıyor. Hızla boşalan bir pil de telefonun birçok özelliğini gölgede bırakıyor. Kullanıcıların sürekli şarj ve prizlerin arasında dolaşmasını zorlaştırırken bu soruna bir son vermenin yolları var.Akıllı telefonların en doğru ve doğru kullanımı pil ömrünü ve sağlığını uzatmaya yardımcı olabilir. Size anlatacağımız 8 yöntem, akıllı telefonunuzun pilini daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.Pili en çok "yiyen" özelliklerden biri, yüksek parlaklık veya ortam ışığına göre otomatik olarak belirlenen parlaklık ayarıdır. Pilden tasarruf etmek için telefonunuzun parlaklığını düşük ve sabit tutmanız önerilir.Bu özellikler, kullanmadığınız zamanlarda bile etkin kalır, bu nedenle telefonunuz sürekli olarak yakındaki ağları ve cihazları tarar. Pilinizin bitmesini önlemek için Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatabilirsiniz.Akıllı telefonlar, yeni verileri toplamak ve otomatik olarak kapatmak için uygulamaları genellikle aniden açar. Ayarlarda bu özelliği devre dışı bırakmak (arka planda uygulama yenileme) pilinizi biraz daha uzun süre kullanmanıza olanak tanır. Yalnızca temel uygulamalar açık kalabilir.Sürekli bir internet bağlantısına ihtiyacınız yoksa pilden tasarruf etmek için mobil verileri kapatabilirsiniz. Yatağa gittiğinizde telefonunuzu uçak moduna da alabilirsiniz.Günümüzde birçok cep telefonu, pil ömründen tasarruf etmek için üreticiden özel bir özellik (güç tasarrufu modu) sunmaktadır. Bazı telefonlarda, özel bir kontrol panelinde veya ekrandan aşağı açılan ayarlarda bulabilirsiniz.Harita kullanmıyorsanız, muhtemelen konumunuzu etkinleştirmeniz gerekmez. Bu çok pil tüketen bir özellik. Konum servislerini kapatmak pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.Eski OLED ekranlar, arka plan beyaz olduğunda çok daha fazla güç kullanır ve daha fazla pil tüketir. Bunun nedeni, arka ışığın yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açılmasıdır. Pilden tasarruf etmek için siyah arka planlı karanlık modu etkinleştirin.Çoğu modern cep telefonu, kartlı ödeme cihazlarıyla iletişim kurmak için Yakın Alan İletişimi'ni (NFC) kullanır. Hiçbir şey satın almazsanız, ayarlardan NFC'yi kapatabilirsiniz.