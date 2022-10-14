TEKNOLOJİ
14 Ekim 2022 - 12:49

Şarjınız çabuk mu tükeniyor? Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 önemli noktası!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı telefonlar da hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Günün çoğunu akıllı telefonda geçirmenin en büyük sorunu pilin çabuk bitmesidir. Telefonunuzu sürekli şarj etmekten veya yanınızda powerbank taşımaktan sıkıldıysanız bu durumdan çok çabuk kurtulmak isteyebilirsiniz.

TEKNOLOJİ
14 Ekim 2022 - 12:49
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Şarjınız çabuk mu tükeniyor? Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 önemli noktası!


İş hayatından sosyal hayata her türlü durumda kullanılan ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli işlevler sağlayan akıllı telefonlar, pil adı verilen bir güçten güç alıyor. Hızla boşalan bir pil de telefonun birçok özelliğini gölgede bırakıyor. Kullanıcıların sürekli şarj ve prizlerin arasında dolaşmasını zorlaştırırken bu soruna bir son vermenin yolları var.Akıllı telefonların en doğru ve doğru kullanımı pil ömrünü ve sağlığını uzatmaya yardımcı olabilir. Size anlatacağımız 8 yöntem, akıllı telefonunuzun pilini daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 yolu

AKILLI TELEFONLARDA PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN 8 ÖNEMLİ NOKTASI

1- Parlaklığı azalt



Pili en çok "yiyen" özelliklerden biri, yüksek parlaklık veya ortam ışığına göre otomatik olarak belirlenen parlaklık ayarıdır. Pilden tasarruf etmek için telefonunuzun parlaklığını düşük ve sabit tutmanız önerilir.

2- WiFi ve Bluetooth'u kapatın

Bu özellikler, kullanmadığınız zamanlarda bile etkin kalır, bu nedenle telefonunuz sürekli olarak yakındaki ağları ve cihazları tarar. Pilinizin bitmesini önlemek için Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatabilirsiniz.

3- Arka planda uygulama yenilemeyi kapalı tutun

Akıllı telefonlar, yeni verileri toplamak ve otomatik olarak kapatmak için uygulamaları genellikle aniden açar. Ayarlarda bu özelliği devre dışı bırakmak (arka planda uygulama yenileme) pilinizi biraz daha uzun süre kullanmanıza olanak tanır. Yalnızca temel uygulamalar açık kalabilir.

Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 yolu

4- Verileri kapatın

Sürekli bir internet bağlantısına ihtiyacınız yoksa pilden tasarruf etmek için mobil verileri kapatabilirsiniz. Yatağa gittiğinizde telefonunuzu uçak moduna da alabilirsiniz.

5 - "Akıllı" Tasarruf

Günümüzde birçok cep telefonu, pil ömründen tasarruf etmek için üreticiden özel bir özellik (güç tasarrufu modu) sunmaktadır. Bazı telefonlarda, özel bir kontrol panelinde veya ekrandan aşağı açılan ayarlarda bulabilirsiniz.

6- Konum servislerini kapalı tutun

Harita kullanmıyorsanız, muhtemelen konumunuzu etkinleştirmeniz gerekmez. Bu çok pil tüketen bir özellik. Konum servislerini kapatmak pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.

Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 yolu

7- Karanlık Modu açık tutun

Eski OLED ekranlar, arka plan beyaz olduğunda çok daha fazla güç kullanır ve daha fazla pil tüketir. Bunun nedeni, arka ışığın yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açılmasıdır. Pilden tasarruf etmek için siyah arka planlı karanlık modu etkinleştirin.

8- NFC'yi kapatın

Çoğu modern cep telefonu, kartlı ödeme cihazlarıyla iletişim kurmak için Yakın Alan İletişimi'ni (NFC) kullanır. Hiçbir şey satın almazsanız, ayarlardan NFC'yi kapatabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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