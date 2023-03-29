Şarkıcı Berkay'ın eşinin yaşı duyanların ağzını açık bıraktı! Kendisi 41 yaşında: Yaş farkına kimse inanamadı







ŞARKICI BERKAY'IN EŞİ ÖZLEM ŞAHİN







Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin sosyal medyanın dilinden kurtulamıyor. Peki Özlem Ada Şahin kaç yaşında? Eşiyle ne zaman nasıl tanıştılar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Şarkıcı Berkay'ın eşi son dönemlerde sosyal medyada replika çanta kullanması iddiasıyla gündeme geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin 2016 senesinde dünya evine girdiler. Berkay, katıldığı bir programda eşine ilk adımı kendisinin attığını söyledi. Berkay ve Özlem Ada Şahin çekilecek klip için bir oyuncu seçimi yaptıkları esnada eşini görüp onun olmayacağını söylediğini ve sonra numarasını aldığını, mesaj attığını söyledi ve bu şekilde tanıştıklarını anlattı.Berkay ve Özlem Ada Şahin mutlu aile hayatlarıyla sık sık konuşulurken son dönemde Özlem Şahin'in lüks çantaları dikkat çekiyordu. Ancak sosyal medya kullanıcıları çantaların replika olduğunu söyledi. Geçtiğimiz dönemde Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler için de replika ayakkabı kullanımı ile ilgili yapılan yorumlar sonrasında sıra Özlem Ada Şahin'e geldi. Sosyal medya kullanıcıları Özlem Ada Şahin'in kim olduğunu da merakla araştırıyor. Özlem Ada Şahin 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelmiştir. Boşnak kökenli olan Özlem Şahin, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Çocukluğundan itibaren bale ile ilgilenen Özlem Şahin, üniversite eğitimi devam ederken modellik yapmış ve ünlü markaların modelliğini yapmıştır. Özlem Ada Şahin'in Muhteşem Yüzyıl dizisinde de konuk oyuncu olarak yer aldığı bilinmektedir.