









ŞARKICI BURAY GÖNLÜNÜ KAPTIRDI







Şarkıcı Buray gönlünü o güzele kaptırdı! Teşkilat dizisinin o ismiyle aşk paylaşımlarıma beğeni yağdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayan oyuncu her şeyi açık etti. Pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray'ın aşk hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı! Şarkıcı, gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdı. İlişkilerini genellikle gizli yaşayan Buray, geçtiğimiz yıl Ayşe Özyılmazel ile ilişkisiyle konuşulmuştu. Ancak bu ilişki sessiz sedasız sona erdi ve şimdi Buray'ın Ezgi Şenler'e aşık olduğu iddia ediliyor. Ezgi Şenler ile dizi çekimleri sebebiyle bir süre ayrı kalan Buray, sevgilisini özlemine dayanamayınca bir yerde buluştuğu ortaya çıktı. Detaylar merak konusu... İşte detaylar...38 yaşındaki pop şarkıcısı Buray, geçtiğimiz yıl meslektaşı Ayşe Özyılmazel ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. İkili, özel hayatlarını gizli tutmayı tercih etmiş ancak sosyal medya hesaplarında aşk paylaşımları yapmışlardı. Şimdi ise Buray'ın başka bir heyecan yaşadığı konuşuluyor. İşte diğer ayrıntılar...Ünlü şarkıcının, güzel oyuncu Ezgi Şenler'e aşık olduğu iddia ediliyor. Ezgi Şenler, yeni dizisinin çekimleri için Bodrum'da bulunduğu için ikili bir süre ayrı kalmıştı. Merakla beklenen detaylar ise zamanla ortaya çıkacak. Popüler şarkıcı Buray ve kız arkadaşı, gazetecilerin takibinden kaçmak için ayrı ayrı yürüyüş yaparak Arnavutköy'e kadar gitmişlerdi. Sonrasında fark ettikleri gazetecilerden kaçmak için ayrı taksiye binerek gözden kaybolmuşlardı. Bu olayın yanı sıra, Buray'ın duygusal bir sürprizi de dikkat çekti. 11 yaşındaki görme engelli Ameliya'nın müzik hayaline kayıtsız kalmayan Buray, İzmir'de onunla buluşarak piyano çalmış ve bir eser seslendirmişti. Ameliya, bu sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olmakta zorlanmış ve Buray'la birlikte okul arkadaşlarına konser vermişti. Ünlü şarkıcı Buray, "Alaz Alaz", "Mecnun" ve "Sen Sevda Mısın" gibi popüler şarkılarla büyük ses getirdi ve geçtiğimiz yıl bu konuları Sabah TV'de Yasemin Döngel'e anlatmıştı.