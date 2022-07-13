GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:20

Şarkıcı Ceylan bayram günü aldığı üzücü haberle yıkıldı!

Şarkıcı Ceylan bayram günü aldığı üzücü haberle acıya boğuldu. Ceylan'ın kanser tedavisini gören ablasını kaybettiği öğrenildi. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:20
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Şarkıcı Ceylan bayram günü aldığı üzücü haberle yıkıldı!


48 yaşında olduğu bilinen ünlü şarkıcı Ceylan önce 35 yaşındaki yeğenini şimdi de kanser tedavisi gören ablasını kaybetti. Bayram günü yıkılan Ceylan'ın acı haberini Alişan insanlara duyurdu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ceylan ablasını kaybetti

Geçtiğimiz birkaç sene içinde 35 yaşındaki yeğenini genç yaşında toprağa vermek zorunda kalan Ceylan bu sefer de ablasını kaybetti. Haberi ilk önce Alişan sosyal medya üzerinden duyurdu. Ceylan'ın ablasına rahmet diledi. Ceylan ise daha sonra ablasını kaybettiklerini kendi hesabı üzerinden açıkladı. 



Şarkıcı Ceylan Bu Sefer de Ablasının Ölümüyle Yıkıldı

Ceylan şu sözleri kullandı; "Canımız, kıymetlimiz, ablamız. Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acım çok büyük. Cenazesi yarın öğle namazından sonra Levent Camii'nden kaldırılıp Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek." Yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan'ın da arkadaşı Ceylan'a destek verdiği görüldü. 2019 senesinde de pankreas iltihabı teşhisiyle yoğun bakıma aldırılan ve genç yaşında kaybettikleri yeğeninin ardından ablasının ölümüyle Ceylan bir kez daha sarsıldı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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